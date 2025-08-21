சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த்- கமல்ஹாசன் 46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்து நடிக்க உள்ளனர். 'விக்ரம்' திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசனையும், 'கூலி' படத்தில் ரஜினிகாந்தையும் இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ், இருவரையும் இணைத்து நடிக்க வைத்து இயக்கபோவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான ஆரம்ப கட்ட பேச்சுவார்த்தை முடிவடைந்துள்ளது.
இந்த திரைப்படத்தை கமல்ஹாசன் அவரது சொந்த படத் தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் சார்பாக தயாரிக்கப் போகிறார். 46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருவரும் இணைந்து நடிக்க உள்ளதால் அதற்கு ஏற்ப கதையும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரஜினி- கமல் இருவரையும் சந்தித்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களிடம் படத்தின் கதை குறித்து கூறியுள்ளார். இதனை தொடர்ந்தே இருவரும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர். நடிகர் கார்த்தி நடிக்கும் கைதி-2 திரைப்பட பணிகள் நிறுத்தப்பட்டு புதிய படத்தை லோகேஷ் இயக்க உள்ளார். இந்த படத்திற்கான வேலைகள் துவங்கி உள்ள நிலையில் படத்திற்கான லொகேஷன்கள் பார்க்கப்பட உள்ளது.
லோகேஷ் கனகராஜின் சினிமா பயணம்
கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவை சார்ந்த லோகேஷ் கனகராஜ் தனது கல்லூரி படிப்பை கோவை பி.எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் முடித்தார். அதன் பின்னர் அவரது இயக்கத்தில் முதல் படமான மாநகரம் 2017-ம் ஆண்டு வெளியானது. அதை தொடர்ந்து நடிகர் கார்த்திதை வைத்து 2019-ம் ஆண்டு கைதி படத்தையும், 2020-ல் நடிகர் விஜயை வைத்து மாஸ்டர் படத்தையும் இயக்கினார். இரண்டுமே சூப்பர் ஹிட் படங்களாக அமைந்தன.
இதனை தொடர்ந்து நடிகர் கமல்ஹாசனை வைத்து எடுக்கப்பட்ட விக்ரம் படம் 2022-ல் வெளியாகி மெகா ஹிட் ஆனதுடன் அதிக வசூலையும் கொடுத்தது. இரண்டாவது முறையாக நடிகர் விஜயை வைத்து 2023-ல் லியோ படத்தையும், கடைசியாக இந்த ஆண்டு ரஜினியை வைத்து கூலி படத்தையும் இயக்கினார்.
இந்த படங்கள் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும் அதிகம் வசூலானது. இதனை தொடர்ந்து ரஜினி- கமலை வைத்து இயக்க வேண்டும் என்ற கனவை தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் நினைவாக்க உள்ளார்.
கிளம்பிய எதிர்பார்ப்பு
லோகேஷ் கனகராஜ் படம் என்றாலே ஆக்ஷன் நிறைந்திருக்கும். அந்த வகையில் ரஜினி, கமல் நடிக்க உள்ள படத்தில் ஆக்ஷனுக்கு குறைவில்லாமல் இருக்கும். மேலும், ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் நுழைந்து 50 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் இருவரும் 46 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இணைவதால் இந்த படத்திற்கு இப்போது இருந்தே எதிர்பார்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
கதை எந்த மாதிரி இருக்கும்? இருவரும் எந்த மாதிரியான கேரக்டர்களில் நடிப்பார்கள்? என ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா விமர்சகர்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டு வருகிறது. படத்திற்கான படப்பிடிப்பு அடுத்த ஆண்டு (2026) ஜனவரியில் துவங்குமெனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.