வியக்கத்தக்க அசாத்திய மனிதர் இளையராஜா - ரஜினி புகழாரம்

தான் கண்ணால் பார்த்து அதிசயித்த மனிதர் இளையராஜா என்று தமிழ் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் புகழாரம் சூட்டினார்.

இளையராஜா பாராட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோ
இளையராஜா பாராட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 14, 2025 at 7:27 AM IST

சென்னை: இளையராஜா தான் எப்போதும் சாமி என்று தான் அழைப்பேன் என்று கூறிய ரஜினிகாந்த், அவர் இசையமைத்த பாடல்களை இப்போது படங்களில் போட்டாலும் ஹிட்டாகும் எனவும் தெரிவித்தார்.

சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா ஆண்டு 50 பாராட்டு விழா' சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைப்பெற்றது. தமிழக அரசு சார்பில் நடைப்பெற்ற இந்த விழாவில் இளையராஜா இசை அமைத்த பல்வேறு பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன. அத்துடன் சிம்பொனி இசையும் இசைக்கப்பட்டது. இதனை பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கண்டு களித்தனர்.

விழாவில் தமிழ் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக திகழும் ரஜினிகாந்த், இளையராஜாவுடனான அவரது அனுபவங்களை நினைவுகூர்ந்து பேசினார். அப்போது அவர், "இந்திய நாட்டின் அரசியலில் நட்சத்திரமாகவும், புதிய, பழைய எதிர்க்கட்சிகளுக்கு சவாலாக இருந்து கொண்டு வாங்க 2026 தேர்தலில் பார்க்கலாம் என புன்னகையுடன் செயல்படும் முதல்வருக்கு நன்றி.

சிம்பொனி இசைக்க போகிறேன் என்று இளையராஜா கூறியபோதே அவரை நேரில் சென்று வாழ்த்திய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தற்போது அவருக்கு பாராட்டு விழா எடுத்ததற்கு நன்றி. கலையுலக அண்ணா கமலுக்கும் நன்றி,"

சாமி என்று தான் அழைப்பேன்

"கண்ணால் பார்த்த அதிசய மனிதர் இளையராஜா;அவரை பற்றி நிறைய பேசலாம். 70, 80, 90 அவர் இசையமைத்த பாடல்கள் இப்போகூட படத்தில் போட்டால் ஹிட் ஆகிவிடும். மாமனிதராக அவரை பார்க்கிறேன்
50 ஆண்டுகளில் அவரை நிறைய முறை பார்த்திருக்கிறேன்.

இளையராஜா அவர்களை எப்போதும் சாமி என்று தான் அழைப்பேன். ராக தேவி ராக தேவனுக்கு இசைகளை அள்ளி கொடுக்கிறாள். சொல்வதை செய்யும் ஆள் இளையராஜா. 'தேரோடும் வீதி' பாடலை அவர் பாடினால் கண்ணீர் வந்துவிடும். இந்த படம் சில்வர் ஜுப்ளி அடிக்கும் என்று அவர் கூறினால் அந்த படம் நிச்சயம் ஹிட் அடிக்கும். அந்த அளவு அவர் இசை உலகில் வாழ்பவர்," என்று உணர்ச்சிப் பொங்க பேசினார்.

எஸ்பிபியாக இருந்தாலும்

மேலும், "பிரசாத் லேப்பை விட்டு வெளியே வந்தது என சில கள இழப்புகளை சந்தித்தாலும் தொடர்ந்து அவர் ஆர்மோனியத்தை இசைக்கிறார். தன்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் தமது பாடல் எங்கும் பாடக்கூடாது என வழக்கு போட்டார். தன்னுடைய நண்பர் எஸ்பிபியாக இருந்தாலும் இதுதான் சட்டம் என கூறினார்
ஆனால் தன் மனைவி, மகள் இறந்தபோது வராத கண்ணீர் தன் நண்பன் எஸ்பிபி இறந்தபோது இளையராஜாவுக்கு வந்தது. இளையராஜாவுக்கு இல்லாத திமிர் யாருக்கு இருக்கும். வியக்கத்தக்க மனிதர் இளையராஜா. கமல் இங்கு பாடல் பாடியதும், இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியது ஒன்று தான்" என்று ரஜினிகாந்த் பேசினார்.

