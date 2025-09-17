புதிய திரைப்படத்தில் கமலுடன் இணைந்து நடிக்கிறேனா? மனம் திறந்த ரஜினிகாந்த்!
கமலுடன் சேர்ந்து நடிக்க ஆசை தான். அதற்குரிய கதை, கதாபாத்திரம் கிடைத்தால் இருவரும் இணைந்து நடிப்போம் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறினார்.
சென்னை: உரிய கதை, கதாபாத்திரம் கிடைத்தால் நானும், கமலும் சேர்ந்து நடிப்போம் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.
கோவை செல்வதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "ராஜ்கமல், ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் உடன் இணைந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறோம். அந்த படத்திற்கான இயக்குநர் இன்னும் முடிவாகவிலலை.
கமலும் நானும் சேர்ந்து படம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆசை. அதற்கான கதை, கதாபாத்திரம் கிடைத்தால் இருவரும் இணைந்து நடிப்போம். ஆனால் அதற்கான கதை, கதாபாத்திரம், இயக்குநர் என யாரும் இன்னும் முடிவாகவில்லை," என்று ரஜினி கூறினார்.
"பெரியார் மற்றும் பிரதமர் மோடி இருவருக்கும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்" என்றும் ரஜினி கூறினார்.
தமிழ் திரையுலகின் இரு பெரும் நட்சத்திரங்களாக இருக்கக் கூடிய கமல்ஹாசனும், ரஜினிகாந்தும் 80-களில் இணைந்து அபூர்வ ராகங்கள், 16 வயதினிலே, மூன்று முடிச்சு, தப்பு தாளங்கள், நினைத்தாலே இனிக்கும் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் நடித்த அந்த காலகட்டத்தில் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றன. தொடர்ந்து இருவரும் வெவ்வேறு பாதைகளை வகுத்துக் கொண்டு, ரஜினிகாந்த் ஆக்ஷன் படங்களிலும், கமல்ஹாசன் சிறந்த கதைகளும் கொண்ட படங்களிலும் கவனம் செலுத்தி தனக்கென தனி ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை தன் வசம் வைத்துள்ளனர்.
மீண்டும் இருவரும் இணைந்து நடிப்பார்களா? என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரஜினி, கமல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பல ஆண்டு காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த கேள்விக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்ற சைமா வழங்கும் விழாவில் கமல்ஹாசன் பதில் அளித்தார். அப்போது அவர், ”இருவரும் இணைந்து பல ஆண்டுகள் பயணித்து விட்டோம். ஒரு பிஸ்கட்டை பகிர்ந்து இருவருக்கும் கொடுத்தனர். ஆனால் நாங்களோ, ஆளுக்கு ஒரு பிஸ்கட் வேண்டும் என நினைத்தோம். அதை வாங்கி நன்றாக சாப்பிட்டோம். இப்போது மறுபடியும் ஆளுக்கு அரை பிஸ்கட் போதும் என்ற மனநிலைக்கு வந்து விட்டோம். அதிலேயே எங்களுடைய மகிழ்ச்சி நிறைந்துள்ளது. நாங்கள் இருவரும் இணைகிறோம் என்பது வியாபாரரீதியாக பெரியதாகவும், ஆச்சரியமாகவும் உள்ளது. ஆனால் இது எங்களை பொறுத்தவரை எப்போதோ நடந்திருக்க வேண்டியது. இப்போதாவது நடக்கிறதே, நடக்கட்டும் என்பது போல தான் எங்களுக்கு தெரிகிறது” என்றார்.