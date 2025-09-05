ETV Bharat / entertainment

திரைப்படங்களை ஓட விடாமல் செய்ய ஒரு கும்பல் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது! தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன்! - PRODUCER DHANANJAYAN ON FILM REVIEW

நெகட்டிவிட்டி நிறைந்த களமாக ஒவ்வொரு படத்தையும் ஓட விடாமல் செய்ய ஒரு கும்பலே இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது என தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன் கூறியுள்ளார்.

பிளாக்மெயில் பட நிகழ்ச்சியில் தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன், தயாரிப்பாளர் சிவா
பிளாக்மெயில் பட நிகழ்ச்சியில் தயாரிப்பாளர்கள் தனஞ்செயன், சிவா (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: நல்ல திரைப்படத்திற்கு மலையாளத்தில் வரவேற்பு கொடுப்பதை போன்று இங்கும் கொடுக்க வேண்டும் என தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

சென்னை வடபழனியில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவான 'பிளாக்மெயில்' திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ஜி.வி.பிரகாஷ், நடிகை தேஜா அஷ்வின், படத்தின் இயக்குநர் மு மாறன், ரமேஷ் திலக் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய், சதீஷ் செல்வகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் மு.மாறன் பேசுகையில், “இந்த படத்தில் தயாரிப்பாளர் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தார். ஜி.வி.பிரகாஷ், எனக்கும் அடுத்தடுத்து வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்றார். மக்கள் படத்தை பார்த்து குறை இருந்தால் சொல்லுங்கள், ஆனால் மற்றவர்களின் கருத்துகளை கேட்டு முடிவு செய்யாதீர்கள்“ என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் ரமேஷ் திலக், “இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் மிகவும் வெள்ளந்தியானவர். அவர் ஏன் சினிமா உள்ளே வந்தோம் என்று சினிமாவை விட்டு வெளியேறாமல் வெற்றி பெற வேண்டும். மீண்டும் நிறைய படங்கள் அவர் தயாரித்து, எங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். அகில இந்தியா சூப்பர் ஸ்டார் பெயர் மிர்ச்சி சிவாவிற்கு பிறகு கோகுல் பினாய் இவருக்குதான் கிடைக்கும்” என்று கலகலப்புடன் பேசினார்.

இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் பேசுகையில், "படம் முடியும் நேரத்தில் தயாரிப்பாளரை யாரும் வாழ்த்தி பேச மாட்டார்கள், ஆனால் இந்த படத்தில் தயாரிப்பாளரை பற்றி அனைவரும் பேசுகிறார்கள். நான் சைவம் படம் நடிக்கும் போது பணம் வாங்காமல் ஜி.வி.பிரகாஷ் எனக்கு இலவசமாக இசையமைத்து கொடுத்தார். என்னுடைய கரியரில் ஜி.வி.பிரகாஷ் மிகப்பெரிய தூண், அவரை எப்பவும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டேன். அவர் ஒவ்வொரு படத்திலும் நமக்கு புதுவிதமான இசை கொடுக்கிறார், அதைத் தாண்டி நடிப்பிலும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்” என்று பேசினார்.

ஜி.வி. பிரகாஷ்
ஜி.வி.பிரகாஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் படத்தின் விநியோகஸ்தர் தனஞ்செயன் பேசுகையில், “சினிமா உலகம் இன்று மிகப் பெரிய சவாலை சந்தித்து வருகிறது. நெகட்டிவிட்டி நிறைந்த களமாக ஒவ்வொரு படத்தையும் ஓட விடாமல் செய்ய ஒரு கும்பலே இயங்கிக் கொண்டுகிறது. தற்போது மலையாளத்தில் ’லோகா’ என்ற கதாநாயகியை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம், ரூ.30 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்டு தற்போது ரூ.100 கோடி வசூலை தாண்டியுள்ளது. நல்ல படத்திற்கு மலையாளத்தில் வரவேற்பு கொடுப்பதை போன்று இங்கும் கொடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: கல்யாணியை தவிர வேறு யாராலும் நடித்திருக்க முடியாது! ’லோகா’ வெற்றி விழாவில் துல்கர் சல்மான் பாராட்டு!

தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் ஜி.வி.பிரகாஷ், “இந்த படத்தில் உண்மையில் அனைவரும் அற்புதமாக உழைத்துள்ளனர். மாறன் மிகவும் உறுதியான ஒரு இயக்குநர். அவருக்கு இந்த சினிமாவில் நல்ல இடம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அப்படி ஒரு படமும் எடுத்துள்ளார். இந்த படத்தில் 40 நிமிடங்கள் மிகவும் நன்றாக இருக்கும், எனக்கு மிகவும் பிடித்தது. அனைவரும் பார்த்து குறைகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் திருத்திக் கொள்கிறோம்” என்று கூறினார்.

ஜிவி பிரகாஷ்BLACKMAIL MOVIEதயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன்GV PRAKASHPRODUCER DHANANJAYAN ON FILM REVIEW

