ஆஸ்கர் இறுதிப்பட்டியலில் நுழைந்த இந்திய குறும்படம் ’அனுஜா’ - ANUJA SHORT FILM IN OSCAR 2025

இப்போது ஆஸ்கர் மீது இந்தியாவிற்கு இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை இந்த குறும்படம் மட்டுமே. காரணம் இந்தியா சார்பில் அனுப்பட்ட முழுநீளத் திரைப்படமான 'லாபடா லேடிஸ்' (Laapataa Ladies) ஆஸ்கர் குழுவால் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. கான்ஸில் விருது வென்ற மிகவும் எதிர்பார்த்த 'ஆல் வி இமாஜின் அச் லைட்' (All We Imagine as Light) திரைப்படமும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

இந்த குறும்படம் ஆஸ்கர் வெல்ல அதிக வாய்ப்பதற்கான இன்னொரு காரணம் குனீத் மோங்கா கபூர் . 95வது ஆஸ்கர் விருதுகளில், சிறந்த ஆவணப்படத்திற்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்ற The Elephant Whisperers ஆவணப்படத்தின் தயாரிப்பாளர். இவர்தான் இந்தக் குறும்படத்தின் நிர்வாக தயாரிப்பாளர். மேலும் நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவும் இதன் தயாரிப்புக் குழுவில் உள்ளார். எனவே இம்முறை ஒரு ஆஸ்கராவது கிடைக்கும் எனப் பலரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் ஆஸ்கர் விருது விழா மார்ச் 2ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. எனவே எந்த படங்கள் விருது வெல்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். விரைவில் இந்த குறும்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.