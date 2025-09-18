பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ’பயோ பிக்’: படத்தின் முதல் போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு!
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை வரலாறு “மா வந்தே” என்னும் தலைப்பில் திரைப்படமாக தயாராகி வரும் நிலையில் நடிகர் உன்னி முகுந்தன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியாக நடிக்க உள்ளார்.
Published : September 18, 2025 at 2:44 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 2:55 PM IST
சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்படும் “மா வந்தே” திரைப்படத்தின் போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை “மா வந்தே” எனும் தலைப்பில் சில்வர் காஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் படமாக எடுக்கவுள்ளது. இந்த படத்தை கிராந்தி குமார் இயக்குகிறார். மேலும், இப்படத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் உன்னி முகுந்தன் நடிக்கவுள்ளார்.
யார் இந்த உன்னி முகுந்தன்?
நடிகர் உன்னி முகுந்தன் மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார். மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். இவர் தமிழில் சீடன், பாகமதி, யசோதா ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர் நடிப்பில் வெளியான ’மார்கோ’ என்ற திரைப்படம் ரூ.120 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது. உன்னி முகுந்தன் பான் இந்தியளவில் தனக்கான தனி மார்க்கெட்டை உருவாக்கியுள்ளார். இறுதியாக இவர் நடிப்பில் தமிழில் வெளிவந்திருக்க கூடிய திரைப்படம் கருடன். அதில் அவர் நடிகர் சூரியுடன் இணைந்து அற்புதமான வில்லத்தனத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
A man’s story that rises beyond battles… to become a revolution for the ages 💥💥#MaaVande it is ❤️— Silver Cast Creations (@silvercast_prod) September 17, 2025
Wishing the Honourable Prime Minister @Narendramodi Ji a very Happy Birthday ❤️🔥❤️🔥
May glory be revived and brighter things await 🙌🏼@silvercast_prod pic.twitter.com/CDJciKePgG
அதேபோல மலையாள திரை உலகை பொருத்தமட்டில் ஐ லவ் மீ, இது பாத்திரமானால், விக்ரமாதித்யன், கே.எல் 10 பத்து, ஸ்டைல், காட்டும் மழையும், ஒரு முறை வந்து பார்த்தாயா, அச்சையன்ஸ் கிளையன்ட், மாஸ்டர் பீஸ் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
பிரதமரின் பிறந்தநாளன்று போஸ்டர் வெளியீடு
இந்நிலையில், ’மா வந்தே'வின் போஸ்டரை படக்குழு நேற்று பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த படத்தில் பிரதமர் மோடி சிறுவயது முதல் தேசத்தின் தலைவராக உயர்ந்தது வரை அனைத்தும் உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு எப்போதும் ஆதரவாக இருந்த அவரது தாயார் ஸ்ரீமதி ஹீராபென் மோடி அவர்களுடனான ஆழமான பந்தத்தை இத்திரைப்படம் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வெறும் வாழ்க்கை வரலாற்று படமாக மட்டுமே அல்லாமல் தேசபக்தியை உணர்த்தும் திரைப்படமாக இருக்கும் எனவும் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இத்திரைப்படம் சர்வதேச தரத்திலும், அற்புதமான VFX தொழில்நுட்பங்களுடனும், இந்தியாவின் முன்னணி சினிமா கலைஞர்களின் பங்களிப்புடனும் உருவாக்கப்படுகிறது. இத்திரைப்படம் பான் இந்தியா அளவில் இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படத்தின் படப்பிடிப்பு தளங்கள், படப்பிடிப்பிற்கான நாட்கள் உள்ளிட்டவை குறித்த அனைத்தும் திட்டமிடப்பட்டு நடந்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த படத்தில் உன்னி முகுந்தனை தவிர வேறு யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்கள் என்ற விவரம், கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.