"சினிமாவில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு" - ரஜினிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து! - PM MODI WISHES RAJINIKANTH

ரஜினி நடிப்பில் பலவகையான பாத்திரங்கள் தலைமுறைகள் கடந்து மக்கள் மனங்களில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. வரும் காலங்களில் அவரது தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் வாழ்த்துகிறேன்.

ரஜினியுடன் பிரதமர் மோடி
ரஜினியுடன் பிரதமர் மோடி (@narendramodi x Page)
Published : August 15, 2025 at 11:04 PM IST

சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், அமீர்கான், உபேந்திரா, சௌபின் ஷபீர், ஸ்ருதி ஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள படம் 'கூலி'. சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி உள்ள ''கூலி'' படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. கூலி திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை என்று பரவலாக கருத்து நிலவிய போதும் டிக்கெட் முன்பதிவில் சாதனை படைத்து கருத்துக்கணிப்பை தவிடு பொடியாக்கியது.

இதன் மூலம் ரஜினிகாந்த் நடித்த ''கபாலி" படத்திற்கு பிறகு ''கூலி’' பட டிக்கெட்டுக்கு அதிக டிமாண்ட் ஏற்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட் கிடைக்காததால் ரஜினி ரசிகர்கள் பலர் அண்டை மாநிலங்களுக்கு படம் பார்க்க சென்றனர். இதன் பலனாக உலக அளவில் முதல் நாளில் ரூ.155 கோடி முதல் ரூ.160 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கிடையே ரஜினி திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததையொட்டி பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்காக ரஜினி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

ரஜினி வெளியிட்ட அறிக்கையில், ''அனைவருக்கும் 79 ஆவது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள். எனது 50 ஆண்டு கால திரையுலகப் பயணத்தை ஒட்டி என்னை மனதார வாழ்த்திய எனது நண்பரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், நண்பர் அண்ணாமலை, சசிகலா அம்மையார், தினகரன், பிரேமலதா அம்மையார் மற்றும் பல அரசியல் நண்பர்களுக்கும், கமல்ஹாசன், மம்மூட்டி, மோகன்லால், வைரமுத்து, இளையராஜா உள்பட அனைத்து திரையுலக நண்பர்களுக்கும், என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான ரசிக பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என்று ரஜினி அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் ரஜினியின் 50 ஆண்டுகால திரையுலக பயணத்துக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், ''திரைப்பட உலகில் புகழ்மிக்க 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் ரஜினிகாந்த்துக்கு வாழ்த்துகள். அவரது பயணம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது. அவரது நடிப்பில் பலவகையான பாத்திரங்கள் தலைமுறைகள் கடந்து மக்கள் மனங்களில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. வரும் காலங்களில் அவரது தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கும், நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் வாழ்த்துகிறேன்." என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

