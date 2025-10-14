ETV Bharat / entertainment

''சரத்குமாருடன் நடிப்பேன் என நினைக்கவே இல்லை'' - பிரதீப் ரங்கநாதன் நெகிழ்ச்சி!

'லவ் டுடே' படத்திற்காக ஹீரோயின் தேடிய போது மமிதாவை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்த்தேன். ஆனால் 'வணங்கான்' படத்தில் பிசியாக இருந்ததால் அவரை பிடிக்க முடியவில்லை என்று பிரதீப் ரங்கநாதன் தெரிவித்தார்.

மமிதா பைஜூ, பிரதீப் ரங்கநாதன்
மமிதா பைஜூ, பிரதீப் ரங்கநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ‘டியூட்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், ''நான் பார்த்து வளர்ந்த ஹீரோவுடன் நடிப்பேன் என்று நினைக்கவே இல்லை'' என்று நடிகர் சரத்குமார் குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ‘டியூட்’. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் 17 ஆம் தேதி ‘டியூட்’ திரைப்படம் வெளியாகும் நிலையில், அதன் இசை வெளியீட்டு விழா தாம்பரம் தனியார் அரங்கில் நடைபெற்றது. விழாவில் தயாரிப்பாளர் ஐஸ்வர்யா கல்பாத்தி, நடிகை மமிதா பைஜூ, இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர், நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், சரத்குமார், ஒளிப்பதிவாளர் நிகேத் பொம்மி மற்றும் இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

‘டியூட்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா படம்
‘டியூட்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தயாரிப்பாளர் ஐஸ்வர்யா கல்பாத்தி

''மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸூக்கு முதலில் நன்றி. மைத்ரியுடன் எங்களுடைய 4 ஆவது படம் இது. இந்த படத்தில் அறிமுகமாகும் இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன், இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கருக்கு வாழ்த்துகள். இதைப் போல பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ என ஒட்டுமொத்த குழுவினருக்கும் வாழ்த்துகள். திறமையாளர்கள் மற்றும் நல்ல கதைகளை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் எப்போதும் ஆதரிக்கும். அந்தவகையில் இந்த படத்தின் சிறு பகுதியாக இருப்பதில் மகிழ்ச்சி.'' என்று கூறினார்.

ஒளிப்பதிவாளர் நிகேத் பொம்மி

"நானும் இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரனும் 'சூரரைப் போற்று' படத்தில் ஒன்றாகப் பணிபுரிந்தோம். அந்த படத்தில் அவர் உதவி இயக்குநராக இருந்த போதே அவருடைய ஆர்வம் எனக்கு தெரிந்தது. அந்த படம் முடிந்ததும் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸிடம் கீர்த்தியை அறிமுகம் செய்தேன். அவர்களுக்கும் கீர்த்தி சொன்ன 'டியூட்' கதை உடனே பிடித்து விட்டது.

‘டியூட்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா படம்
‘டியூட்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

'டிராகன்' படத்திற்கு பிறகு பிரதீப்புடன் இணையும் இரண்டாவது படம் இது. இந்த படத்தில் மெச்சூடான பிரதீப்பை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். மமிதாவும், பிரதீப்பும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு நடித்துள்ளனர். சரத் சார் சீனியர் நடிகர் என்பதை ஒவ்வொரு ஃபிரேமிலும் நிரூபித்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு முன்பிருந்தே சாய் அபயங்கரின் மெலோடி பாடல்களுக்கு நான் ரசிகன். படத்தின் தொழில்நுட்ப குழுவினர், தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் எனது அணியினர் அனைவருக்கும் நன்றி" என்றார்.

நடிகர் சரத்குமார்

"அறிமுக இயக்குநராக கீர்த்திஸ்வரனுக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் மிகப்பெரும் ஆதரவு கொடுத்துள்ளது. எதை செய்தாலும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பு கொண்ட இயக்குநர்- நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன். அவருடன் இணைந்து நடித்ததில் மகிழ்ச்சி. முதலில் 'டியூட்' படத்தில் என்னுடைய கதாபாத்திரம் பற்றி கேட்டதும் நடிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னேன். ஆனால் கீர்த்தி கதை முழுவதும் டெடிகேட்டடாக என்னிடம் சொன்ன பின்பு புதிய சரத்குமாரை இந்த படத்தில் காண்பதற்கான முயற்சி இருப்பதை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. படத்தில் மமிதா, சாய் என அனைவருமே சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளனர். படத்திற்கு உங்கள் அனைவரின் ஆதரவும் தேவை". என்றார்.

‘டியூட்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா
‘டியூட்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

நடிகை மமிதா பைஜூ

''இந்த பட வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய இயக்குநர், தயாரிப்பாளர்களுக்கு நன்றி. பிரதீப் ரங்கநாதனிடம் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொண்டேன். படத்தில் சில காட்சிகள் நடிக்கும் போது எனக்கு பயமாக இருக்கும். அப்போது சரத் சார் என்னை கூல் செய்வார். எல்லோரும் தீபாவளிக்கு 'டியூட்' படம் பார்த்துவிட்டு சொல்லுங்கள்" என்றார்.

இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் பேசும்போது, ''ரொம்பவே எமோஷனலாக உள்ளது. எங்கே இருந்து ஆரம்பிப்பது? என்று தெரியவில்லை. என்னுடைய 'கட்சி சேரா' பாடல் வெளியாவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் கீர்த்தி என்னிடம் கதை சொன்னார். உடனே, அவருடன் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டேன். என்னுடைய முதல் படமே தீபாவளிக்கு வெளியாவது ஸ்பெஷலாக உள்ளது. பிரதீப் ப்ரோ, கீர்த்தி ப்ரோ, மமிதா, என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. 'ஆச கூட...' பாடலில் மமிதாவை காஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் டேட் பிரச்சினைகள் காரணமாக அது முடியாமல் போய்விட்டது. எனக்கு பிடித்ததை செய்ய அனுமதித்த என் பெற்றோருக்கு நன்றி. பாடல்களைப் போலவே பின்னணி இசையும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்புகிறேன்". என்றார்.

இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் பேசுகையில், ''எல்லோரை போலவும் நானும் உதவி இயக்குநராக, இயக்குநர் சுதா கொங்கராவிடம் 7 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தேன். 'டியூட்' படத்தின் கதை எழுதி முடித்ததும் நண்பரின் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கிறது என தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நிகேத் பொம்மியிடம் கதை சொன்னேன். அவர் பயங்கரமாக என்ஜாய் செய்து விட்டு மைத்ரியிடம் பேசுவதாக சொன்னார். ஆனால் அப்போது கூட படம் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை. பிறகு ஹைதராபாத்தில் தயாரிப்பாளர்களை சந்தித்து கதை சொன்னதும் உடனே அவர்களுக்கு பிடித்து விட்டது. படத்தில் 'ஊரும் பிளட்டும்' பாடல் உருவாவதற்கு முன்பு நமக்கு பிடித்தது போல செய்யலாம்.

இப்போதுள்ள டிரெண்டுக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்று தான் யோசித்தோம். ஆனால் பாடல் வெளியானதும் மக்கள் எல்லோருக்கும் பிடித்து போய் சென்சேஷன் ஆகிவிட்டது. பழைய சரத் சாராக ஆடல் பாடலுடன் இந்த படத்தில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து தான் கதை சொன்னேன். அவருக்கும் பிடித்துவிட்டது. மமிதாவுக்கும் நன்றி. 'பிரேமலு', 'சூப்பர் சரண்யா'வில் என்ன செய்தாரோ அதுவும் இந்த படத்தில் இருக்கும். அதை தாண்டி நிறைய எமோஷனாகவும் நடித்துள்ளார் மமிதா" என்றார்.

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் பேசும் போது, "உங்களில் ஒருவனான என்னை மேடையேற்றியதற்கு நன்றி. சரத் சார் இந்த படத்தை ஒத்துக் கொண்டதற்கு நன்றி. நான் பார்த்து வளர்ந்த ஹீரோ உடன் நடிப்பேன் என்று நினைக்கவே இல்லை. அவருடைய வயசும் எனர்ஜியும் எனக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன். 'லவ் டுடே' படத்திற்காக ஹீரோயின் தேடிக்கொண்டிருந்த போது மமிதாவை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்த்தேன். 'லவ் டுடே' படத்திற்காக அவரை முயற்சி செய்த போது அவர் 'வணங்கான்' படத்தில் பிசியாக இருந்ததால் பிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் 'டியூட்' படத்தில் மமிதா தான் நடிக்கிறார் என கீர்த்தி சொன்னபோது சர்ப்ரைஸ் ஆக இருந்தது.

இதுவரை பார்க்காத மமிதாவை இந்த படத்தில் பார்ப்பீர்கள். நேஹாவும் அற்புதமாக நடித்துள்ளார். டிராவிட், ரித்து, ரோகிணி மேம் என படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றி. நிச்சயம் ஒரு பெரிய இயக்குநராக கீர்த்தி வருவார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அவரை என் தம்பி போல தான் பார்க்கிறேன். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் ஏஜிஎஸ் கல்பாத்தி அகோரம் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நன்றி. படத்திற்கு இசையமைக்க ஒப்புக்கொண்டு என்னை பாடவும் வைத்த சாய் அபயங்கருக்கு நன்றி. தீபாவளியை 'டியூட்' படத்துடன் கொண்டாடுங்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

