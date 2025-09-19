மீளா துயரத்தில் ஆழ்த்தி சென்ற நடிகர் ரோபோ சங்கர்: மின் மயானத்தில் உடல் தகனம்!
பிரபல தமிழ் நடிகர் மற்றும் நகைச்சுவை கலைஞரான ரோபோ சங்கர் குறைந்த ரத்த அழுத்தம், மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சனை காரணமாக நேற்றிரவு உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடல் இன்று மாலை தகனம் செய்யப்பட்டது.
Published : September 19, 2025 at 7:14 PM IST
சென்னை: உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்த பிரபல நடிகர் ரோபோ சங்கரின் உடல், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் கண்ணீர் அஞ்சலிக்கு பிறகு வளசரவாக்கத்தில் உள்ள மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர். இவர் ஹீரோவாக அறிமுகமாகவுள்ள 'காட்ஜில்லா' என்ற புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த திங்கட்கிழமை பூஜையுடன் சென்னையில் தொடங்கியது. முதல் நாள் படப்பிடிப்பின் போதே, நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் குறைந்த ரத்த அழுத்தம் காரணமாக ரோபோ சங்கர் மயங்கி விழுந்தார். இதையடுத்து, அவர் சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள சூர்யா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மேல் சிகிச்சைகாக துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். இந்நிலையில், நேற்றிரவு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
அவரது மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் சினிமா பிரபிலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர். அதில் பலர் வளசரவாக்கத்தில் உள்ள ரோபோ சங்கர் வீட்டில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட அவரது உடலுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
முன்னதாக, ரோபோ சங்கரின் உடல் துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் இருந்து வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு அமரர் ஊர்தி மூலம் கொண்டுவரப்பட்டது. நடிகர்கள் சுட்டி அரவிந்த், அமுதவாணன், கே.பி.ஒய் பாலா, குக் வித் கோமாளி புகழ், நாஞ்சில் விஜயன், மதுரை முத்து, ராமர் ஆகியோர் இரவு முதலே ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி, இறுதிச்சடங்கில் கலந்து கொண்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை திரைத்துறையில் இணைந்து பயணித்த தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், கமல், சூரி, வெற்றிமாறன், எம்.எஸ். பாஸ்கர், விஜய் ஆண்டனி, சத்யராஜ் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களான துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே வாசன் ஆகியோரும் ரோபோ சங்கருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மேலும், காலை முதல் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள், ரோபோ சங்கருக்கு தொடர்ச்சியாக அஞ்சலி செலுத்தி வந்த நிலையில், மாலை 4 மணிக்கு இறுதி சடங்குகள் முடிந்து வளசரவாக்கத்தில் இருந்து அவரது இல்லத்தில் இருந்து நாகிரெட்டி தெரு வழியாக, ஸ்ரீ லட்சுமி நகர் மூன்றாவது மெயின் ரோட்டில் உள்ள வளசரவாக்கம் மின் மயானத்தில் ரோபோ சங்கரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.