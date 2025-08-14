ETV Bharat / entertainment

இரண்டு கால்கள் இழந்தும் 'கூலி' படம் பார்க்க வந்த ரஜினி ரசிகர்; மயிலாதுறையில் ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி! - COOLIE MOVIE CELEBRATIONS

மயிலாடுதுறையில் கூலி திரைப்பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு, ரஜினி ரசிகர்கள் கூலித் தொழிலாளர்கள் 50 பேருக்கு வேட்டி சேலை, இனிப்பு உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர்.

'கூலி' படம் பார்க்க வந்த மாற்றுத்திறனாளியான ரஜினி ரசிகர்
'கூலி' படம் பார்க்க வந்த மாற்றுத்திறனாளியான ரஜினி ரசிகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 2:16 PM IST

மயிலாடுதுறை: இரண்டு கால்கள் செயலிழந்த மாற்றுத்திறனாளியான ரஜினி ரசிகர் ஒருவர் மயிலாடுதுறையில் கூலி படம் பார்க்க திரையரங்கிற்கு வருகை புரிந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

கூலி’ திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் நற்பணி மன்றம் சார்பில், மயிலாடுதுறை நகரில் உள்ள ஸ்ரீ பிரசன்ன மாரியம்மன் கோயிலில், ரசிகர் மன்றத்தின் மாவட்ட செயலாளர் ராஜேஸ்வரன் தலைமையில் சிறப்பு அர்ச்சனை செய்து வழிபாடு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து விஜயா திரையரங்கம் முன்பு கூலித் தொழிலாளர்கள் 50 பேருக்கு வேட்டி சேலை, இனிப்பு உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கியும், பட்டாசு வெடித்தும் ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். இந்நிலையில் இரண்டு கால்களும் செயலிழந்த மாற்றுத்திறனாளியான ரஜினி ரசிகர் ஒருவர் கூலி திரைப்படம் பார்க்க திரையரங்கிற்கு வநுகை புரிந்திருந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’கூலி’ திரைப்படம் இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. திரையுலகில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்துள்ள சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 171 திரைப்படமான கூலி திரைப்படம் உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ளது. இதில் நடிகர்கள் நாகர்ஜுனா, ஆமீர் கான், சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், செளபின், உபேந்திரா உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: கோவையில் களைகட்டிய 'கூலி'..! ரஜினி ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

கூலி திரைப்படம் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியது முதல் பல்வேறு மாநிலங்களில் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் முண்டியடித்து கொண்டு டிக்கெட் வாங்கினர். இதன் காரணமாக டிக்கெட் முன்பதிவில் மட்டும் கூலி திரைப்படம் 80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் கூலி படத்திற்கு முதல் நாள் முதல் காட்சி டிக்கெட் 3000 ரூபாய்க்கு மேல் விற்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் டிக்கெட் கிடைக்காமல் ரஜினி ரசிகர்கள் கூலி படம் பார்க்க பலர் வெளிமாநிலங்களுக்கு படையெடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

முன்னதாக, கூலி திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி ரசிகர்கள் பலர் கோயில்களில் பல்வேறு விதமான பிரார்த்தனையில் மேற்கொண்டனர். மதுரையில் ரஜினி ரசிகர்கள், மண்சோறு சாப்பிட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். இன்று கூலி திரைப்படம் வெளியான நிலையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள திரையரங்குகள் விழாக்கோலம் பூண்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் ரஜினி ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், ரஜினி கட் அவுட்டிற்கு பாலபிஷேகம் செய்தும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

