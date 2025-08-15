ETV Bharat / entertainment

ரஜினி ஒன்மேன் ஆர்மியாக படத்தை தாங்கி நிற்கிறார்: 'கூலி' படம் பார்த்த ரசிகர்கள் பெருமிதம்! - COOLIE MOVIE AUDIENCE REVIEW

'[கூலி' படத்தில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் பின்னணி இசையில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளதாக ரசிகர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

கூலி படம் பார்த்த ரசிகர்கள் கருத்து
கூலி படம் பார்த்த ரசிகர்கள் கருத்து
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 2:09 PM IST

சென்னை: பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியாகி உள்ள 'கூலி' படத்தை பார்த்த ரஜினி ரசிகர்கள், இந்த திரைப்படம் குறித்தும், ரஜினி பற்றியும் தங்களது கருத்தை பகிர்ந்துள்ளனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய 'கூலி' திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, ஸ்ருதி ஹாசன், உபேந்திரா, அமீர்கான், சவுபின் சாஹிர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியாகி உள்ள இந்த படத்தை பார்த்த ரஜினி ரசிகர்கள் இந்த திரைப்படம் குறித்தும், ரஜினி பற்றியும் தங்களது கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர்.

சென்னையைச் சேர்ந்த ரசிகர் ஒருவர ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசுகையில், "கூலி படத்தில் ரஜினி நடிப்பு அற்புதமாக உள்ளது. முதல் பாதி சூப்பரா இருந்துச்சு, இரண்டாவது பாதியில் கிளைமாக்ஸ் காட்சியை பார்க்கும்போது இது லோகேஷின் படம் தான் என்று அப்படியே தெரிகிறது" என்றார்.

"வழக்கம் போல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த ஒன்மேன் ஆர்மியாக படத்தை காப்பாற்றுகிறார்" என்று மற்றொரு ரசிகர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

இன்னொரு ரசிகர் கூறும்போது, "கூலி படத்தில் 'மோனிகா' பாடலில் இருந்து எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு, தலைவர் என்ட்ரி வெறித்தனமாக இருந்துச்சு" என்றார்.

"படத்தில் வயலன்ஸ் இருந்தாலும் குடும்பத்துடன் பார்க்கலாம், பிளாஷ்பேக் சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு" என்று தமது கூலி படம் பார்த்த தம்முடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்தார் மற்றொரு ரசிகர்.

"படத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கூட சொல்ல முடியாது, தலைவரா வைச்ச கண்ணை எடுக்காம பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, இந்த படத்துக்கு நூறு இல்ல, ஆயிரம் இல்ல லட்சம் கொடுத்து கூட பார்க்கலாம்" என உற்சாகம் பொங்க கூறினார் ரஜினியின் வெறித்தனமாக ரசிகர் ஒருவர்.

"கூலி படத்தில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் பின்னணி இசையில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளதாகவும், இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலைப் பெறும்" என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

ரஜினி ரசிகர்கள் கருத்து

இதையும் படிங்க:

