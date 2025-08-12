தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் நடிகர் சிவா சாமி தரிசனம் செய்தார்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில். இக்கோயிலானது பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில் இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். மேலும் திருவிழா மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகை புரிவதால் திருச்செந்தூரில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
இந்நிலையில், திருச்செந்தூர் கோயிலில் கடந்த ஜூலை மாதம் 7ஆம் தேதி குடமுழுக்கு விழா வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது. சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடந்த குடமுழுக்கு விழா என்பதால் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். மேலும் குடமுழுக்கு விழா நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து 48 நாட்கள் மண்டல பூஜை நடைபெறுவது வழக்கம்.
ஆனால் ஆவணி திருவிழா நடைபெறுகின்ற காரணத்தால் மண்டல பூஜை விழா 30 தினங்கள் மட்டுமே நடைபெறும் என்று கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. இதையடுத்து பக்தர்கள், முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள், திரைப்பட நடிகர்கள் பலரும் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சென்னை 28, கலகலப்பு, தமிழ்படம், சுமோ, பறந்து போ போன்ற பல்வேறு தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்த பிரபல நடிகர் சிவா திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு நேற்று வருகை புரிந்தார்.
கோயிலில் மூலவர், சண்முகர், தக்ஷிணாமூர்த்தி, சூரசம்ஹார மூர்த்தி, பெருமாள் உள்ளிட்ட அனைத்து சன்னதிகளுக்கும் சென்று சிறப்பு வழிபாடு செய்தார். பின்னர் கோயிலுக்கு வெளியே வந்த நடிகர் சிவாவை பக்தர்கள் பொதுமக்கள் புகைப்படம் எடுக்க சூழ்ந்து கொண்டனர்.
இதையும் படிங்க: 50 ஆண்டுகளாக 'சூப்பர் ஸ்டார்'! ரஜினிகாந்த் ஆரம்ப காலத்தில் வில்லனாக கலக்கிய படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
பின்னர் கோயில் வெளிவளாகத்தில் நடந்து வந்தபோது அங்கு இருந்த மரங்களை அவர் கட்டி அணைத்து வணங்கினார். மேலும் தரிசனம் குறித்து கேட்டதற்கு, "அனைத்து மக்களும் நலமாக இருக்க வேண்டும்" என்று சாமி தரிசனம் செய்தேன் என்று சிவா தெரிவித்தார்.
தமிழ் சினிமா பிரபல நடிகர்களை கலாய்த்து சிவா நடித்த 'தமிழ்ப்படம்' ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. சமீபத்தில் ராம் இயக்கத்தில், நடிகர் சிவா நடிப்பில் வெளியான ‘பறந்து போ’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.