பா.ரஞ்சித்தின் பி.கே. ரோஸி திரைப்பட விழாவில் தடை செய்யப்பட்ட ’சந்தோஷ்’ திரைப்படம்! - PK ROSY FILM FESTIVAL

ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி தொடங்கிய இத்திரைப்பட விழா சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள பிரசாத் லேப் திரையரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது. அனுமதி இலவசம். இத்திரைப்பட விழாவில் 2025ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதுகளில் சிறந்த வெளிநாட்டு படத்திற்கான பிரிவில் விருது வென்ற ஐயம் 'ஸ்டில் ஹியர்' (I Am Still Here), 'த பாட்டில் ஆஃப் அல்ஜியர்ஸ்' (The Battle of Algiers), 'பிளாக் கேர்ள்' (Black Girl) போன்ற முக்கியமான திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன.

'கொட்டுக்காளி', 'தங்கலான்', 'வாழை' என தமிழ் படங்களும் திரையிடப்படுகின்றன. வெற்றிமாறனின் 'விடுதலை' திரைப்படத்தின் Uncut வெர்ஷனான நான்கு மணி நேர திரைப்படம் பி.கே.ரோஸி திரைப்பட விழாவின் முதல் நாளில் திரையிடப்படடது. இதே போன்று இந்தியாவில் திரையிடுவதற்கும் ஓடிடியில் வெளியிடுவதற்கும் தடை செய்யப்பட்ட 'சந்தோஷ்' திரைப்படமானது ஏப்ரம் 6ஆம் தேதி காலை திரையிடப்பட உள்ளது.

பிரிட்டிஷ் - இந்திய திரைப்பட இயக்குனர் சந்தியா சூரி இயக்கிய இத்திரைப்படம் ஆஸ்கர் உட்பட உலகின் பல்வேறு விருது விழாவிற்கு சென்று கவனம் ஈர்த்தது. இத்திரைப்படத்தில் இந்தியாவில் நிலவும் சாதிய பாகுபாடு, இஸ்லாமிய வெறுப்பு, பாலியல் வன்முறை என்பது உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் பேசப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த கருத்துகள் இந்தியாவில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது என்றும் சில காட்சிகள், வசனங்களை நீக்கினால் மட்டுமே வெளியிட அனுமதிக்கப்படும் என்று தணிக்கை வாரியம் கூறியுள்ளது. இந்நிலையில் இத்திரைப்படம் நீலம் பண்பாட்டு மையம் ஒருங்கிணைக்கும் பி.கே.ரோஸி திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

திரைப்பட விழாவில் திரையிடுவதற்கு தணிக்கை தேவை இல்லை என்பதால் இத்திரையிடல் பிரச்சனையில்லாமல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் கலைத் திருவிழாவின் மற்றொரு அங்கமாக ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியான இன்று முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை பி.கே.ரோஸி ஆவணப்படம் மற்றும் குறும்பட விழா நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மேக்ஸ் முல்லர் பவனில் நடைபெறுகிறது.

ஆஸ்கர் விருது வென்ற நோ அதர் லேண்ட், மாஞ்சோலை போன்ற முக்கியத்துவம் உடைய படைப்புகள் இங்கு திரையிடப்படுகின்றன. இதற்கும் அனுமதி இலவசம். மேலும் ஏப்ரல் 12 , 13 ஆகிய தேதிகளில் ‘வேர்ச்சொல்’ என்கிற தலைப்பில், முத்தமிழ் பேரவை அரங்கில் தலித் இலக்கியக்கூடுகை நடைபெற இருக்கிறது. ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி, எழும்பூர் அருங்காட்சியக அரங்கில் ‘தம்மா’ நாடகத் திருவிழா நடக்க உள்ளது.

தொடர்ந்து ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி வரை லலித் கலா அகாடமியில் ஒளிப்படக் கண்காட்சியும், ஓவியக்கண்காட்சியும் நடைபெறவிருக்கின்றன. இந்த மாதம் முழுவதும் கலை, இலக்கிய செயல்பாடுகளின் மூலம் பலரும் அறியாத மக்களின் கதைகளையும் கலைகளையும் வெகுஜன மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் முயற்சியில் இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் பண்பாட்டு மையம் இந்நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.