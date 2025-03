லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: உலகம் முழுவதும் உள்ள சினிமா படைப்பாளர்களிடையே மிக முக்கியமான விருதாக பார்க்கப்படுவது ஆஸ்கர் விருதுகள். ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இவ்விழாவிற்கு தமது படைப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதே பல்வேறு படைப்பாளர்களின் கனவாக இருக்கிறது. அப்படியான ஆஸ்கர் விருது விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் 97வது ஆஸ்கர் விருது விழாவில் இந்தியாவின் சார்பாக போட்டியிட்ட ஒரே படைப்பான ’அனுஜா’ குறும்படத்திற்கு ஆஸ்கர் விருது கிடைக்கவில்லை. ’அனுஜா’ கண்டிப்பாக ஆஸ்கர் வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இந்த முடிவு திரை ரசிகர்கள் பலருக்கு வருத்தத்தை கொடுத்துள்ளது.

ஆஸ்கரின் லைவ் ஆக்‌ஷன் குறும்பட பிரிவில் போட்டியிட்டு இறுதிப்பட்டியலில் இடம்பெற்ற ’அனுஜா’ குறும்படம், டச்சு மொழி குறும்படமான ’I'm Not a Robot’ இடம் விருதை இழந்துள்ளது, விக்டோரியா வர்வெர்டம்(Victoria Warmerdam) இயக்கிய 'ஐம் நாட் அ ரோபட்’ (’I'm Not a Robot’) அறிவியல் புனைவு வகையைச் சேர்ந்த குறும்படம். இறுதிப்பட்டியலில் ’A lien’, ’The Last Ranger’, ’The Man Who Could not Remain Silent’ ஆகிய குறும்படங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன.

ஆடம் ஜெ கிரேவ்ஸ் (Adam J. Graves) இயக்கியுள்ள ’அனுஜா’ குறும்படமானது குழந்தை தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறது. மிகவும் புத்தி கூர்மையுடைய அனுஜா எனும் சிறுமியின் கதையைச் சொல்கிறது குறும்படம். அனுஜா தனது அக்கா பாலக்குடன் ஒரு சிறிய ஆடைத் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிகிறாள். அவளுக்கு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய கல்வி எனும் வாய்ப்பு வருகிறது. அதனை பற்றிக்கொள்கிறளா? அல்லது குழந்தை தொழிலாளியாக தொடர்கிறாளா? எனபதை சமூக யதார்த்தத்துடன் காட்சிப்படுத்தியிருக்கும் குறும்படம் தான் ’அனுஜா’.

’அனுஜா’ குறும்படத்தின் டைட்டில் ரோலில் நடித்துள்ள சிறுமி சஜ்தா பதான் உண்மையிலேயே குழந்தை தொழிலாளியாக இருந்து மீட்கப்பட்டவர். மேலும் இயக்குநர் மீரா நாயரின் ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ’சலாம் பாம்பே’ திரைப்படத்தின் வருமானத்திலிருந்து நிறுவப்பட்ட சலாம் பாலக் அறக்கட்டளையானது, ஷைன் குளோபல் மற்றும் க்ருஷன் நாயக் பிலிம்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அனுஜா குறும்படத்தைை தயாரித்துள்ளது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடியில் அனுஜா குறும்படம் காணக்கிடைக்கிறது.

2025 ஆஸ்கர் விருதுகள் போட்டிக்கு இந்தியா சார்பில் சிறந்த வெளிநாட்டு மொழி திரைப்பட பிரிவில் அனுப்பட்ட ’லாபடா லேடிஸ்' (Laapataa Ladies) ஆஸ்கரின் இறுதிப்பட்டியலில் கூட தேர்வு செய்யப்படவில்லை. மிகவும் புகழ்பெற்ற கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் விருது வென்ற மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'ஆல் வி இமாஜின் அச் லைட்' (All We Imagine as Light) திரைப்படமும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. அதனால் இந்தியாவின் ஒரே ஆஸ்கர் நம்பிக்கையாக இருந்தது ’அனுஜா’ குறும்படம் மட்டுமே.

அந்த நம்பிக்கைக்கு மற்றொரு காரணம் குனீத் மோங்கா (Guneet Monga). அனுஜா குறும்படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான குனீத் மோங்கா ஏற்கனவே , 'தி எலிஃபண்ட் விஸ்பரர்ஸ்' (The Elephant Whisperers) மற்றும் 'பீரியட்: என்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ்' (Period. End of Sentence) ஆகியவற்றிற்காக இரண்டு ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்றுள்ளார். அனுஜாவின் மூலம் மூன்றாவது ஆஸ்கரை வெல்வார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அது நடக்கவில்லை.

மேலும் ’அனுஜா’ குறும்படத்தின் தயாரிப்புக்குழுவில் நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவும் இடம்பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆஸ்கர் வெல்லாவிட்டாலும் இன்றளவும் இந்திய சமூகத்தில் மிக முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கும் வறுமையையும் குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனையையும் பெரு நகரங்களின் கைவிடப்பட்ட மக்களையும் மிக நுட்பமாக காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர் அனுஜா குறும்பட குழுவினர். மிக முக்கியமான படைப்பாக அனுஜா எப்போதும் இருக்கும்.