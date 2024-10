ETV Bharat / entertainment

நடிகர் பிரபாஸ் பிறந்தநாள்: 'ராஜாசாப்' படத்தின் மிரட்டலான மோஷன் போஸ்டர் வெளியீடு!

இதனைத்தொடர்ந்து 'Horror is the new humour' என்ற வாசகம் இடம்பெற்றுள்ளது. ராஜாசாப் திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த போஸ்டர் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இதனையடுத்து பிரபாஸ் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா இயக்கத்தில் தனது 25வது படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

