சென்னை: நடிகர் விஷால், இன்று தனது 48-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நிலையில், அவருக்கு நடிகை சாய் தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.
பிரபல நடிகர் விஷால் இன்று தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னையில் உள்ள முதியோர் இல்லத்தில் முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கி கொண்டாடினார். பின்னர் தேவாலயத்திற்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்தார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “ஒவ்வொரு பிறந்த நாளின் போதும் எனது பெற்றோரிடம் ஆசி பெற்ற பின், முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்று அவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த முறை முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்றேன். பின்னர் தேவாலயத்திற்கு வந்து பிரார்த்தனை செய்தேன்” என்றார்.
அப்போது பிறந்தநாளன்று நல்ல செய்தி சொல்வதாக கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “இன்று பிற்பகல் நல்ல செய்தி சொல்கிறேன். கடந்த பல வருடங்களாக நான் எங்கு சென்றாலும், ஒட்டு மொத்த தாய்மார்களும் கேட்கும் கேள்வி எப்போது உனக்கு திருமணம்? என்பது தான். அது பற்றி நல்ல செய்தி கூறுகிறேன். ஒன்பது வருடங்கள் காத்திருந்தோம், இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் தான் நடிகர் சங்க கட்டடம் திறக்கப்படும். மேலும் கூடிய விரைவில், இந்த வருடத்தின் இறுதிக்குள் எனது திருமணம் நடைபெறும்” என்றார்.
Thank u all u darlings from every nook and corner of this universe for wishing and blessing me on my special birthday. Happy to share the good news of my #engagement that happend today with @SaiDhanshika amidst our families.feeling positive and blessed. Seeking your blessings and… pic.twitter.com/N417OT11Um— Vishal (@VishalKOfficial) August 29, 2025
நடிகர் ரஜினிகாந்த் திரைத்துறையில் கால் பதித்து 50 வருடங்கள் நிறைவு செய்ததற்கு விழா நடத்தப்படுமா என்ற கேள்விக்கு, “ஒரு நடிகர் 50 வருடங்கள் திரைத்துறையில் சூப்பர் ஸ்டாராக நிலைத்திருப்பது உலக சாதனை. கடைசி வெள்ளிக்கிழமை வரை அவர் பேசப்படுகிறார். அவர் போன்ற மேதாவிக்கு விழா நடத்த பரீசிலனை செய்யப்படும்” என்றார்.
இந்நிலையில் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள வீட்டில் எளிமையான முறையில் நடிகர் விஷால் மற்றும் நடிகை சாய் தன்ஷிகா திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.
இது குறித்து நடிகர் விஷால் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். அவரது பதிவில், “எனது பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த நன்னாளில் எனக்கு சாய் தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது. அந்த நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இதையும் படிங்க: மீண்டும் இணையும் 96 ராம் - ஜானு காம்போ... ரசிகர்கள் உற்சாகம்!
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ”யோகி டா” திரைப்பட விழாவில் விஷால், சாய் தன்ஷிகா இருவரும் தாங்கள் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக அறிவித்தனர். இந்நிலையில் நடிகர் சங்க புதிய கட்டட வேலைகள் தள்ளிப்போவதால் விஷால் திருமணமும் தள்ளிப் போவதாக கூறப்படுகிறது. முன்னதாக சில வருடங்களுக்கு முன்பு புதிய நடிகர் சங்க கட்டடத்தில் தனது திருமணம் நடைபெறும் என விஷால் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.