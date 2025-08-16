சென்னை: நிவின் பாலி, நயன்தாரா நடிப்பில், விரைவில் வெளியாகவுள்ள ‘டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ்’ படத்தின் டீசர் வெளியானது.
அறிமுக இயக்குநர்கள் ஜார்ஜ் பிலிப் ராய் மற்றும் சந்தீப் குமார் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி மற்றும் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ்’. இப்படத்தை மார்பிக் மூவிஸ் உடன் இணைந்து, நிவின் பாலியின் சொந்த பட தயாரிப்பு நிறுவனமான Pauly Jr. Pictures மற்றும் நயன்தாராவின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான ரௌடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.
நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) வெளியான அசத்தலான டீசர், பள்ளி வாழ்க்கையின் வண்ணமயமான வாழ்க்கையையும், பரபரப்பான உலகையும் சித்தரிக்கிறது. மேலும் மாணவர்களை மையமாகக் கொண்டு கதை நகரும் என்பதை டீசர் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. காமெடி, வேடிக்கை, அதிரடி, சஸ்பென்ஸ் ஆகிய அனைத்தையும் கலந்த கமெர்ஷியல் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
நிவின் பாலி தனது ரசிகர்களால் பெரிதும் விரும்பப்படும் துறுதுறுப்புடன், குறும்பு மிக்க ஹரி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அதேசமயம், நயன்தாரா ஒரு வலிமையான போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். இது கதைக்கு பெரும் சுவாரஸ்யத்தை சேர்க்கும் அம்சமாக அமைந்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான ப்ளாக்பஸ்டர் திரைப்படம் “லவ் ஆக்சன் டிராமா” திரைப்படத்திற்குப் பின், கிட்டதட்ட ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நிவின் பாலி, நயன்தாரா ஜோடி மீண்டும் இணைந்துள்ள டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் திரைப்படம் ரசிகர்களை பெரும் உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மேலும் படத்தில் ரெடின் கிங்ஸ்லி, ஆடுகளம் முருகதாஸ், சரத் ரவி, உதய் மகேஷ், வெட்டை முருகன், ஜெயகுமார் ஜனகிராமன், விஜய் சத்யா, மாத்யூ வர்கீஸ், ராஜா ராணி பாண்டியன், தீப்தி, கீரண் கொண்டா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், மலையாளத் திரையுலகில் இருந்து அஜு வர்கீஸ் (Aju Varghese), ஷரஃபுதீன் (Sharafudheen), சுரேஷ் கிருஷ்ணா, மல்லிகா சுகுமாரன், லால், ஜகதீஷ், ஜானி ஆன்டனி ஆகியோர் இணைந்துள்ளதால், இந்த ஆண்டு வெளியாகும் பிரம்மாண்ட படைப்புகளில் ஒன்றாக இந்த படம் திகழ்கிறது.
