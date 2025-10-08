ETV Bharat / entertainment

நலன் குமாரசாமி, கார்த்தி கூட்டணியில் உருவான ‘வா வாத்தியார்’ திரைப்படம் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

’வா வாத்தியார்’ திரைப்படத்தில் கார்த்தி, கீர்த்தி ஷெட்டி, சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

வா வாத்தியார் ரிலீஸ் போஸ்டர்
வா வாத்தியார் ரிலீஸ் போஸ்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 2:46 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள வா வாத்தியார் திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பில் ஞானவேல் ராஜா தயாரிப்பில், முன்னணி நட்சத்திர நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில், நலன் குமாரசாமி இயக்கியுள்ள “வா வாத்தியார்” திரைப்படம், வரும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாவதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இப்படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது.

சூது கவ்வும், காதலும் கடந்து போகும் உள்ளிட்ட வித்தியாசமான படங்களை இயக்கிய நலன் குமாரசாமிக்கு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளது. அவர், ஒவ்வொரு படத்திலும் தனித்துவமான நடிப்பை வழங்கும் கார்த்தியுடன் இணைந்துள்ளதால் வித்தியாசமான படத்தை ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து உள்ளனர். ஏற்கனவே இப்படத்தின் டீசர் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த வருடம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ’வா வாத்தியார்’ வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து வந்தனர். ஏற்கனவே இப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப் போன நிலையில், ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில், இப்படம் வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அறிவித்து, ஒரு அசத்தலான போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

வா வாத்தியார் படத்தில் கார்த்தி, கீர்த்தி ஷெட்டி
வா வாத்தியார் படத்தில் கார்த்தி, கீர்த்தி ஷெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இப்படத்தில் கார்த்தியுடன் சத்யராஜ், ராஜ்கிரண், கீர்த்தி ஷெட்டி, ஜி.எம்.சுந்தர் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர். ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருக்கிறார்.‌ கலை இயக்கத்தை டி. ஆர். கே. கிரண் கவனிக்க, படத்தொகுப்பு பணிகளை வெற்றி கையாண்டுள்ளார்.

அனல் அரசு சண்டை காட்சிகளை அமைத்துள்ளார். பெரும் பொருட்செலவில் ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா இந்தத் திரைப்படத்தை பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தில் கார்த்தி எம்.ஜி.ஆர் ரசிகராக நடித்துள்ளார். எம்ஜிஆரை வாத்தியார் என கடந்த காலங்களில் அழைப்பார்கள்.

வா வாத்தியார் படத்தில் கார்த்தி, கீர்த்தி ஷெட்டி
வா வாத்தியார் படத்தில் கார்த்தி, கீர்த்தி ஷெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையும் படிங்க: சென்னையில் களைகட்டிய 80ஸ் நடிகர்கள் ரீயூனியன்! சரத்குமார், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு

அந்த வகையில் இந்தத் திரைப்படம் அரசியல் பின்னணியில் கூட இருக்கலாம் என சினிமா விமர்சகர்கள் கூறி வருகின்றனர். படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீடு குறித்த அறிவிப்புகளும் விரைவில் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்து உள்ளது. கடைசியாக பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான மெய்யழகன் கடந்த ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

