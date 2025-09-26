ETV Bharat / entertainment

ஆஸ்திரேலியாவில் இப்படி ஒரு வரவேற்பா? நன்றி தெரிவித்த தேவா!

நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் இருக்கையில் அமர வைத்து, கையில் செங்கோல் கொடுத்து அழகு பார்த்த ஆஸ்திரேலிய அரசுக்கு இசையமைப்பாளர் தேவா நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் இருக்கையில் இசையமைப்பாளர் தேவா
ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 7:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு உயரிய மரியாதை கொடுக்கப்பட்டது.

ராமராஜன் - சீதா நடிப்பில் வெளியான 'மனசுக்கேத்த மகராசா' திரைப்படம் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் தேவா. இவர் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என 400-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களான ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய் என பலருடனும் பணியாற்றியிருக்கிறார். பாட்ஷா, அருணாச்சலம், காதல் கோட்டை, விஷ்ணு, சொக்கத்தங்கம், சிவகாசி, வியாபாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களிலும் இவர் இசையமைத்த பாடல்கள் பட்டிதொட்டியெல்லாம் இன்றளவும் ஒலிக்கிறது.

சமீபத்தில் தேவா ஆஸ்திரேலியா சென்றிருந்தார். அப்போது அவரை ஆஸ்திரேலிய தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டு மேம்பாட்டு மையம் அந் நாட்டு நாடாளுமன்றத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவரை கெள‌ரவித்தது. அவரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் உயர்ந்த மரியாதையுடன் வரவேற்றனர். மேலும், நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் இருக்கையில் அவரை அமர வைத்து, தமிழ் கலாச்சாரத்தின் பாரம்பரிய சின்னமான செங்கோல் கொடுத்துக் கெளரவித்தனர்.

ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு செங்கோல் கொடுத்து மரியாதை
ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது தேவாவுக்குக் கிடைத்த கெளரவம் மட்டுமல்ல, தமிழ் இசைக்கும், தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும், உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களுக்கும் கிடைத்த மிகப் பெரிய பெருமை என பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தேவாவும் அவரது குழுவினரும் ஆஸ்திரேலிய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து இசையமைப்பாளர் தேவா கூறுகையில், “ஆஸ்திரேலிய தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டு மேம்பாட்டு மையம் எனக்களித்த மரியாதை குறித்து உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் உண்மையிலேயே பெருமைப்படுகிறேன். எனக்கும் எனது குழுவிற்கும் இவ்வளவு அரிய கௌரவத்தை வழங்கியதற்காக அன்புள்ள லாரன்ஸ் அண்ணாதுரை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அரசுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி மாலையில், ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் மிகுந்த மரியாதையுடன் வரவேற்கப்பட்டு, அவைத் தலைவர் இருக்கையில் அமர வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், எனக்கு மரியாதைக்குரிய செங்கோல் வழங்கப்பட்டது. இந்த தருணம் எனக்கு மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் இசை மற்றும் கலாச்சாரத்தை பரப்பி வரும் ஒவ்வொரு தெற்காசிய கலைஞருக்கும் இது சொந்தம்.

ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு செங்கோல் கொடுத்து மரியாதை
ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவா (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: இளையராஜா தொடர்ந்த வழக்கு - சோனி நிறுவனத்துக்கு அதிரடி உத்தரவு!

எனது அன்பான ரசிகர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகளுக்கு இந்த பெருமைமிகு தருணத்திற்கு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது 36 ஆண்டு கால இசைப் பயணத்தில் உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் எனது மிகப் பெரிய‌ பலமாக உள்ளது. இந்த அங்கீகாரத்தை உங்கள் அனைவருக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ஆஸ்திரேலியாஇசையமைப்பாளர் தேவாஆஸ்திரேலியாவில் இசையமைப்பாளர் தேவாMUSIC COMPOSER DEVAMUSIC COMPOSER DEVA IN AUSTRALIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.