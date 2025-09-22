நடிகை ராதிகாவின் தாயார் காலமானார்! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி!

ETV Bharat / entertainment

சென்னை: மறைந்த நடிகர் எம்.ஆர்.ராதாவின் மனைவியும், நடிகைகள் ராதிகா மற்றும் நிரோஷாவின் தாயாருமான கீதா ராதா நேற்று இரவு உடல்நலகுறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 86.

தமிழ் திரை உலகில் தனக்கென தனி இடம் படைத்தவர் மறைந்த நடிகர் எம்.ஆர்.ராதா. கருப்பு & வெள்ளை திரைப்பட காலத்திலேயே “சபாஷ் சரியான எதிரி” என எம்ஜிஆருக்கு நிகரான வில்லத்தன நடிப்பில் முத்திரை பதித்தவர். இவரது மனைவி கீதா ராதா. இவர்களது மகள்கள் ராதிகா மற்றும் நிரோஷா. இவர்கள் இருவரும் முதலில் வெள்ளித்திரையிலும், தற்போது சின்னத்திரையிலும் கலக்கி வருகின்றனர்.

நடிகவேள் எம்.ஆர்,ராதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு கீதா ராதாவை, நடிகைகள் ராதிகாவும், நிரோஷாவும் கவனித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் சில மாதங்களாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த கீதா ராதா நேற்று இரவு காலமானார்.

அவரது மறைக்கு சினிமா பிரபலங்களும், அரசியல் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். முன்னதாக இது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “நடிகவேள் எம்.ஆர்.ராதா மனைவி கீதா ராதா மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது பிரிவால் வாடும் சகோதரி ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் ஆறுதலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்”என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் இன்று காலை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன் ஆகியோர் நேரில் சென்று கீதா ராதா உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து பாஜக முன்னாள் தலைவர் வானதி சீனிவாசன், திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி, திண்டுக்கல் ஐ லியோனி, நடிகர்கள் பிரபு, பாக்யராஜ், சிவக்குமார், நாசர் உள்ளிட்டோரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.

நேரில் அஞ்சலி செலுத்த வந்த முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர்
அஞ்சலி செலுத்த வந்த முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மறைந்த கீதா ராதாவின் உடல் தற்போது அஞ்சலிக்காக போய்ஸ் கார்டன் பகுதியில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். கீதா ராதாவின் உடல் இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு பெசன்ட்நகர் மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது.

