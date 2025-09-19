பலகுரல் கலைஞர் முதல் நகைச்சுவை நடிகர் வரை - சட்டென முடிந்த ரோபா சங்கரின் கலை உலகப் பயணம்
பலகுரல் (மிமிக்ரி) கலைஞராக தமது கலை உலகப் பயணத்தை தொடங்கிய ரோபோ சங்கர், தமிழ் சினிமா நகைச்சுவை நடிகர்கள் வரிசையில் தமக்கென ஓர் தனி இடத்தை பிடித்திருந்தார்.
Published : September 19, 2025 at 9:58 AM IST
சென்னை: 46 வயதில் காலமாகிவிட்ட நடிகர் ரோபா சங்கர், பலகுரல் (மிமிக்ரி) கலைஞராக தமது கலை உலகப் பயணத்தை தொடங்கி, தமிழ் சினிமா நகைச்சுவை நடிகர்கள் வரிசையில் தமக்கென ஓர் தனியிடத்தை பிடித்திருந்தார்.
ஊர் திருவிழா, திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளில் சிவாஜி, எம்ஜிஆர், ரஜினி, கமல் என பிரபல நடிகர்களின் குரலில் பேசி ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் மிமிக்ரி கலைஞராக தமது கலைப் பயணத்தை தொடங்கியவர் ரோபோ சங்கர்.
சின்னத்திரையில் அசத்தல்
அந்த சமயத்தில் பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் காமெடி நாயகர்களுக்குகாக 'அசத்தப்போவது யாரு?' என்கிற பெயரில் புதிய நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதில் சுட்டி அரவிந்துடன் காமெடியில் கலக்கிய ரோபா சங்கர் வெகுஜன மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
'அசத்தப்போவது யாரு?' நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து, மற்றொரு பிரபல தனியார் சேனலில் ஒளிபரப்பான 'கலக்கப்போவது யாரு?' 'அது இது எது!' போன்ற நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள் ரோபோ ஷங்கரின் காமெடி நடிப்பிற்கு மேலும் வலு சேர்த்தன.
சின்னத்திரையில் பெற்ற பெயரும், புகழும் அவருக்கு வெள்ளித்திரையின் கதவுகளை திறந்துவிட்டன. 2014 இல் வெளியான 'வாயை மூடி பேசவும்' திரைப்படம் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அவர் அறிமுகமானார். அந்த திரைப்படத்தில் அவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரம், யார் இவர்? என்று தமிழ் திரையுலகம் வியந்து பார்க்கும் அளவுக்கு சிறந்த நகைச்சுவை கதாபாத்திரமாக அமைந்தது.
நட்சத்திரங்களுடன் ஜொலித்த ரோபோ
தொடர்ச்சியாக அஜித்துடன் 'விசுவாசம்', விஜய் உடன் 'புலி', தனுஷ் நடிப்பில் 'மாரி', சிவகார்த்திகேயன் உடன் 'வேலைக்காரன்', விஷாலுடன் 'இரும்புத்திரை', ஆர் ஜே பாலாஜியின் 'சிங்கப்பூர் சலூன்', விஷ்ணு விஷாலுடன் 'வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன்' என்று கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு தசாப்தமாக முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து நடித்து தமிழ் சினிமா நகைச்சுவை நடிகர்கள் வரிசையில் ரோபோ சங்கர் தமக்கென ஓர் தனி இடம் பிடித்தார்.
கடைசியாக அவர் நடித்த 'சொட்ட சொட்ட நனையுது' திரைப்படம் அண்மையில் வெளியாகி உள்ள நிலையில், ரோபோ சங்கர் இன்று இல்லை என்பது அவரது பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
அடைமொழி
சங்கர் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட இவர், மேடை நிகழ்ச்சிகளில் ரோபோ போல தத்ரூபமாக நடித்து அசத்தியதால், அவரின் பெயருக்கு முன்னால் 'ரோபா' என்ற அடைமொழி ஒட்டிக் கொண்டது.
கமல் ரசிகன்
ஒவ்வொரு மேடையிலும் தானொரு கமல் ஹாசன் ரசிகன் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்ட ரோபா சங்கர், அவர் மீதான அபிமானத்தின் வெளிப்பாடாக, தன் மகள் இந்திரஜாவின் மகனுக்கு(பேரன்) 'நட்சத்திரன்' என்று பெயர் சூட்டி மகிழ்ந்தார்.
பருமனான உடல்வாகு கொண்ட ரோபோ சங்கர், சமீபத்தில் மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு ஆளாகி, உடல் மெலிந்து காணப்பட்டார். தீவிர சிகிச்சையின் பலனாக மஞ்சள் காமாலையில் இருந்து மீண்ட அவர், மீண்டும் பல்வேறு படப்பிடிப்புகளில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன் திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி காலமாகிவிட்டார் என்ற செய்தி அவரது பல்லாயிரணக்கணக்கான ரசிகர்களை மட்டுமின்றி, சினிமா பிரியர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
பிரபல வசனம்
"என்னை அடிக்க லட்சம் பேர் இருக்கானா? என்னை பிடிச்சவன், கோடி பேர் இருக்கான்டா" ரோபோ சங்கரின் இந்த பிரபலமான வசனத்தை போலவே, அவர் இன்று மறைந்துவிட்டாலும், அவருக்கு பிடித்த ரசிகர்களின் இதயங்களில் என்று வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருப்பார்.