சென்னை: ரஜினிகாந்தின் 'கூலி' திரைப்படத்திற்கு யுஏ சான்று கோரி சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘கூலி’ திரைப்படத்துக்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (சென்சார் போர்டு) A சான்றிதழ் வழங்கியது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அத்திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'சன் பிக்சர்ஸ்' தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. அதில், ‘ A சான்றிதழ் இருப்பதால் குழந்தைகள், திரையரங்குகளுக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதனால் திரையரங்குக்கு வரும் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை குறைவதால் மிகப் பெரிய பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, ரஜினிகாந்தின் திரைப்படத்துக்கு A சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது கிடையாது. அதனால், இப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்சார் போர்டுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சென்சார் போர்டு அறிக்கை தாக்கல்
இந்த வழக்கு நீதிபதி தமிழ்ச்செல்வி முன்னிலையில் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, சென்சார் போர்டு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், "கூலி திரைப்படத்தில் அதிகப்படியான சண்டைக் காட்சிகள், மது அருந்துதல் மற்றும் புகை பிடித்தல் காட்சிகளுடன் மோசமான வார்த்தைகளும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால், இப்படத்திற்கு சென்சார் போர்டின் மறுஆய்வு குழு A சான்றிதழ் வழங்க பரிந்துரை செய்தது. படக்குழு காட்சிகளில் சில மாற்றங்கள் செய்தால் U/A சான்றுதழ் வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், படக்குழு A சான்றிதழை ஏற்பதாக தெரிவித்தது. சண்டைக் காட்சிகள் அதிகம் உள்ள படங்களுக்கும் U/A சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டதாக மனுதாரர் கூறுவதை ஏற்க முடியாது. பல அம்சங்களை ஆய்வு செய்தே சண்டை காட்சிகள் நிறைந்த படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. இது, கூலி திரைப்படத்துக்கு பொருந்தாது என்பதால், இத்திரைப்படத்துக்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க முடியாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தயாரிப்பு நிறுவனம் வாதம்
இதையடுத்து, தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், ‘படத்தில் மோசமான வார்த்தைகள் நீக்கப்பட்டன. சில இடங்களில் மியூட் செய்யப்பட்டுள்ளது. மதுபாட்டில் காட்சிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்சார் போர்டு தெரிவித்த நிபந்தனைகள் கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்சார் போர்டு தெரிவித்தால் படத்தில் தேவையான காட்சிகளை நீக்க தயாராக இருக்கிறோம். படம் வெளியான பின்பும் சான்றிதழை மாற்ற சட்டரீதியாக உரிமை உள்ளது" என வாதிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்சார் போர்டு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கூலி தொழிலாளியின் செயல்பாடுகளை பிரதிபலிக்கும் கதாபாத்திரத்தில், அதிகப்படியாக வன்முறை காட்சிகள் இருப்பதால் A சான்றிதழ் மட்டுமே வழங்க முடியும். படத்தில் துவக்கம் முதல் இறுதி வரை சண்டை காட்சிகள் இருப்பதால் குழந்தைகள் பார்க்க தகுதியான படம் இல்லை என்பதற்காகவே சென்சார் போர்டு A சான்றிதழ் வழங்கியது. அதை மாற்ற முடியாது” என தெரிவித்தார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்திருந்தார். இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு இன்று (ஆக.28) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கூலி திரைப்படத்துக்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்க முகாந்திரம் இல்லை என தெரிவித்து சன் பிக்சர்ஸ் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி தமிழ்ச்செல்வி தீப்பளித்தார்.