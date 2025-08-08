சென்னை: விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள கிங்டம் திரைப்படத்தை தடை செய்யக் கோரி மே 17 இயக்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளரகளை சந்தித்த மே 17 இயக்கத்தின் மாநில நிர்வாகி பிரவின் குமார், ”நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் கடந்த வாரம் வெளி வந்த கிங்டம் படமானது தமிழினத்தையும், ஈழத் தமிழர்களையும் மிகவும் கொச்சைப்படுத்துகிற விதத்தில் இருந்தது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்ற மலையகத் தமிழர்களை, ஈழத்தமிழர்கள் அடிமைப்படுத்துவது போன்று படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர்ச்சியாக தமிழர்களுக்கு எதிராக இது போன்ற படங்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆனால், அதனை யாரும் தட்டிக் கேட்பதில்லை.
ஈழத்தமிழர் குறித்தும், அவர்களுக்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய படங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது என்றும், ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிரான படங்களை தடுக்காவிட்டால் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் வெளிவரும் படங்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்துவோம்” எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
இந்திய அளவில் தமிழர்களை இழிவு செய்யும் வகையிலான திரைப்படங்கள், கதையமைப்புகள், காட்சிகள், கதை மாந்தர்கள் என பலவகையில் திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
‘கிங்டம்’ திரைப்படத்திற்கு எதிராக கண்டன முழக்கமிட்டும், கிங்டம் பட போஸ்டரை கிழித்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மே 17 இயக்கத்தைச் சேர்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இப்போராட்டம் குறித்து சமூக வலைதளம் மூலமாக கருத்து தெரிவித்த மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி, “தமிழர்களை கொச்சைப்படுத்தும் 'கிங்டம்' திரைப்படத்தைக் கண்டித்து போராடி கைதானார்கள் மே17 இயக்க தோழர்கள். இந்திய அளவில் தமிழர்களை இழிவு செய்யும் வகையிலான திரைப்படங்கள், கதையமைப்புகள், காட்சிகள், கதைமாந்தர்கள் என பலவகையில் திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இந்துத்துவ சார்பு கொண்ட இயக்குநர்கள், நடிகர்கள் இம்மாதிரியான திரைப்படங்களை தயாரிக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்த திரைப்படமும் வெளியாகியுள்ளது. மெட்ராஸ் கபே, ஃபாமிலிமேன், ஜாட் என வட இந்திய திரைப்படங்கள் தமிழர்கள் மீது வன்மத்தை கொட்டின. இந்த திரைப்படங்களை அடையாளம் கண்டு நிராகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், நமது கடுமையான எதிர்ப்பையும் வெளிக்காட்ட வேண்டிய நிலையை உருவாக்குகிறது. அவ்வகையில் பிரவீன்குமார் தலைமையில் மே 17 இயக்க தோழர்கள் மிகக்குறுகிய நேரத்திற்குள் அணிதிரண்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கைதாகியுள்ளார்கள்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
