தானோஸை மிஞ்சும் வில்லன்... 90ஸ் கிட்ஸின் சூப்பர் ஹீரோக்கள் தாங்குவார்களா...? - THE FANTASTIC FOUR MOVIE TEASER OUT

சென்னை: உலகம் முழுவதுமே சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படங்களுக்கென தனி ரசிகர்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் ஏற்றவாறு பல்வேறு சூப்பர் ஹீரோ கதைகள் இருக்கின்றன. அவற்றை பெரிய திரையில் காண்பது என்பது தனி அனுபவமாக கருதுகின்றனர் ரசிகர்கள். அப்படியான சூப்பர் ஹீரோ கதைகளில் கோலோச்சும் நிறுவனம் மார்வெல். காமிக்ஸில் ஆரம்பித்து தற்போது சினிமா வரை மர்வெலுக்கென பிரேத்யகமான யுனிவர்ஸும் இருக்கிறது. அதனை மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸ் (Marvel Cinematic Universe) என பெயர் கொண்டு அழைக்கின்றனர். 2008ஆம் ஆண்டு வெளியான ’அயர்ன் மேன்’ படத்திர்லிருந்து கடந்த 17 வருடங்களில் 34 திரைப்படங்கள் மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸில் வெளி வந்துள்ளன. அதேபோல் ஏரளமான வெப் சீரியஸ்களும் வெளிவந்துள்ளன. மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸிலிருந்து அடுத்த அதிரடியாக ’The Fantastic Four: First Steps' படம் வெளியாகவுள்ளது. அந்த படத்தின் டீசர் டிரெய்லர் நேற்று(பிப்.04) வெளியாகியுள்ளது. மார்வெல் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது 90ஸ் கிட்ஸ் மத்தியிலும் இந்த டீசர் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ’ஃபெண்டாஸ்டிக் ஃபோர்’ சூப்பர் ஹீரோக்களை 90ஸ் கிட்ஸ் சிறு வயதிலேயே தமிழ் டப்பிங்கில் பார்த்து கொண்டாடியுள்ளனர். அந்த நினைவுகளோடு இந்த புதிய ’த ஃபெண்டாஸ்டிக் ஃபோர்’ படத்தின் டிரெயிலரை ஒப்பிட்டு நாஸ்டால்ஜியாக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டில் ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக ’த ஃபெண்டாஸ்டிக் ஃபோர்' (The Fantastic Four First Steps) மாறியுள்ளது. இந்த ஃபெண்டாஸ்டிக் ஃபோர் சூப்பர் ஹீரோ கதாபாத்திரங்களைக் கொண்டு ஏற்கனவே 2005, 2007 ஆண்டுகளில் இரண்டு திரைப்படங்கள் வெளியாகி அதிரி புதிரியான வரவேற்பை பெற்றது. அதன் பின் மீண்டும் 2015 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் Fantastic Four எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த படம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. தற்போது மார்வெல் ஸ்டுடியோஸே சினிமாவாக உருவாக்கும் உரிமத்தை 20th Century Fox நிறுவனத்திடம் இருந்து பெற்று, அதே கதையை ரீபூட் செய்து, மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸில் இணைத்துள்ளனர்.