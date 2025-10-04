ETV Bharat / entertainment

‘ப்ரோ கோட்’ டைட்டிலை பயன்படுத்தத் தடை விதிக்க முடியாது - நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்!

ப்ரோ கோட் என்ற சினிமா தலைப்பு எந்த விதத்திலும் மதுபானம் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தின் வணிகச் சின்ன உரிமைகளை மீறவில்லை என்று ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ப்ரோ கோட் பட போஸ்டர்
ப்ரோ கோட் பட போஸ்டர் (@iam_RaviMohan X Account)
சென்னை: ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கும் திரைப்படத்துக்கு ப்ரோ கோட் (Bro Code) என்ற பெயரை பயன்படுத்தத் தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

‘ஜெயம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமான நடிகர் ரவி மோகன், எம்.குமரன் s/o மகாலட்சுமி, உனக்கும் எனக்கும், சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம், பேராண்மை உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்கள் மூலம் தனக்கென ஒரு இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டவர். ‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் உடன் இணைந்து நடித்து வரும் ரவி மோகன் தற்போது, ‘ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ்’ என்ற பெயரில் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளார்.

நடிகர் ரவி மோகன் தயாரித்து நடிக்கும் ப்ரோ கோட் (Bro Code) திரைப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு திரைக்கு வர உள்ளது. கார்த்திக் யோகி இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத், மாளவிகா மனோஜ், ஸ்ரீ கௌரி பிரியா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தின் டீசர் கடந்த ஆக.27-ம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், ப்ரோ கோட் (Bro Code) என்ற பெயருக்கு தங்களது நிறுவனம் பதிப்புரிமை பெற்றுள்ளதால், அதை பயன்படுத்தக் கூடாது என டெல்லியை சேர்ந்த இண்டோ பேவ்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட் என்ற மதுபான உற்பத்தி நிறுவனம் தரப்பில், ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்துக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, ப்ரோ கோட் படத்தின் தலைப்பை தனது படத்துக்குப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கக் கூடாது என டெல்லியைச் சேர்ந்த மதுபான உற்பத்தி நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.

அந்த மனுவில், ப்ரோ கோட் என்ற சினிமா தலைப்பு எந்த விதத்திலும் மதுபானம் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தின் வணிகச் சின்ன உரிமைகளை மீறவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் விசாரணைக்கு இன்று வந்தது. அப்போது, ப்ரோ கோட் வணிகச் சின்ன பதிவுக்கு டெல்லி மதுபான உற்பத்தி நிறுவனம் அளித்த விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் தான் உள்ளது. சினிமா தயாரிப்பை பொருத்தவரை, இந்த தலைப்புக்கு தங்கள் நிறுவனம் பதிப்புரிமை பெற்றுள்ளதாக ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எஸ்.கார்த்திகைபாலன் தெரிவித்தார்.

அவரது வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கும் திரைப்படத்துக்கு ப்ரோ கோட் பெயரை பயன்படுத்துவதை தடுக்கக் கூடாது எனவும், டெல்லியை சேர்ந்த மதுபான உற்பத்தி நிறுவனத்துக்கு மூன்று வார கால இடைக்கால தடை விதித்தும் உத்தரவிட்டார்.

