'மனுஷி' திரைப்படத்தில் ஆட்சேபகரமான காட்சிகள்? படத்தை பார்க்க நீதிபதி முடிவு! - MANUSHI MOVIE

வெற்றிமாறனின் 'மனுஷி' படத்தை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வருகிற 24 ஆம் தேதி பார்ப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 2:48 PM IST

1 Min Read

சென்னை: இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தயாரித்துள்ள ‘மனுஷி’ திரைப்படத்தில் ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை நீக்க சென்சார் போர்டு உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து தொடர்ந்த வழக்கில், வரும் 24 ஆம் தேதி படத்தை பார்ப்பதாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நடிகை ஆன்ட்ரியா நடித்துள்ள ‘மனுஷி’ திரைப்படத்தை, இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. கோபி நயினார் இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. இதில், மாநில அரசு மற்றும் கம்யூனிச கொள்கையை குழப்பும் வகையில் காட்சிகள் உள்ளன என கடந்த செம்படம்பர் இப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்று வழங்க தணிக்கை வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது.

தொடர்ந்து, இந்த படத்தில் 37 ஆட்சேபகரமான காட்சிகளும், வசனங்களும் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும், அந்த காட்சிகள், வசனங்களை நீக்கவும் சென்சார் போர்டு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு, நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 19) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வெற்றிமாறன் தரப்பில், “விதிகளுக்கு முரணாக சென்சார் போர்டு இந்த ஆட்சேபங்களை தெரிவித்துள்ளதாகவும், 37 காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களை நீக்க கூறியுள்ளதாகவும்” வாதிடப்பட்டது. இதனையடுத்து, இதற்கு மாற்று நிவாரணம் உள்ளதா? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு உயர் நீதிமன்றம் தான் முடிவெடுக்க முடியும் என சென்சார் போர்டு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, ஆட்சேபத்துக்குரிய காட்சிகள் என சென்சார் போர்டு சுட்டிக் காட்டிய காட்சிகள், வசனங்கள் சரியானவையா? என ஆய்வு செய்ய படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தெரிவித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், வருகிற ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி இசைக் கல்லூரியில் உள்ள திரையரங்கில் மனுஷி படத்தை பார்வையிட ஏற்பாடு செய்ய உத்தவிட்டார்.

மேலும், அப்போது ஆட்சேபத்துக்குரிய காட்சிகள், வசனங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக தீர்மானித்த சென்சார் போர்டு குழு உறுப்பினர்களும், பட தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறனும் இருக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஏற்கனவே படத்துக்கு சென்சார் சான்று வழங்க மறுத்ததை எதிர்த்த வழக்கில், ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை வெற்றிமாறனுக்கு தெரிவிக்கும்படி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

