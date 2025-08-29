ETV Bharat / entertainment

''மனுஷி பட வழக்கு'' - இயக்குநர் வெற்றிமாறனுக்கு உயர் நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு! - MANUSHI FILM CASE

ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை நீக்கியும், மாற்றியமைத்தும் 2 வாரத்தில் சென்சார் போர்டுக்கு மீண்டும் வெற்றிமாறன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு விண்ணப்பித்த 2 வாரங்களில் சென்சார் போர்டு புதிதாக சான்று வழங்க வேண்டும்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 10:28 PM IST

1 Min Read

சென்னை: மனுஷி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை நீக்கியும், மாற்றியமைத்தும் புதிதாக சென்சார் போர்டுக்கு விண்ணப்பிக்க இயக்குநர் வெற்றிமாறனுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடிகை ஆண்ட்ரியா நடித்துள்ள மனுஷி திரைப்படத்தை இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனி தயாரித்துள்ளது. படத்தை இயக்குனர் கோபி நயினார் இயக்கியுள்ளார். படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

படத்தில் 37 ஆட்சேபகரமான காட்சிகளும், வசனங்களும் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறி அந்த காட்சிகள், வசனங்களை நீக்க சென்சார் போர்டு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, பட தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விதிகளுக்கு முரணாக சென்சார் போர்டு இந்த ஆட்சேபங்களை தெரிவித்துள்ளதாகவும், 37 காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களை நீக்க கூறியுள்ளதாகவும் வெற்றிமாறன் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

''இதற்கு மாற்று நிவாரணம் இருக்கிறதா?'' என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியதற்கு, ''உயர் நீதிமன்றம் தான் முடிவெடுக்க முடியும்'' என சென்சார் போர்டு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து ஆட்சேபத்துக்குரிய காட்சிகள் என சென்சார் போர்டு சுட்டிக்காட்டிய காட்சிகள், வசனங்கள் சரியானவையா? என ஆய்வு செய்ய படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், இசைக் கல்லூரியில் உள்ள திரையரங்கில் மனுஷி படத்தை பார்க்க ஏற்பாடு செய்ய உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: E20 பெட்ரோல்: வாகன ஓட்டிகள் தலையில் இடியை இறக்கியதா மத்திய அரசு?

அப்போது ஆட்சேபத்துக்குரிய காட்சிகள், வசனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தீர்மானித்த சென்சார் போர்டு குழு உறுப்பினர்களும், பட தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறனும் இருக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி கடந்த 24 ஆம் தேதி மனுஷி திரைப்படத்தை நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பார்த்தார்.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ''ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை நீக்கியும், மாற்றியமைத்தும் 2 வாரத்தில் சென்சார் போர்டுக்கு மீண்டும் வெற்றிமாறன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு விண்ணப்பித்த 2 வாரங்களில் சென்சார் போர்டு புதிதாக சான்று வழங்க வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

சென்னை: மனுஷி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை நீக்கியும், மாற்றியமைத்தும் புதிதாக சென்சார் போர்டுக்கு விண்ணப்பிக்க இயக்குநர் வெற்றிமாறனுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடிகை ஆண்ட்ரியா நடித்துள்ள மனுஷி திரைப்படத்தை இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனி தயாரித்துள்ளது. படத்தை இயக்குனர் கோபி நயினார் இயக்கியுள்ளார். படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

படத்தில் 37 ஆட்சேபகரமான காட்சிகளும், வசனங்களும் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறி அந்த காட்சிகள், வசனங்களை நீக்க சென்சார் போர்டு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, பட தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விதிகளுக்கு முரணாக சென்சார் போர்டு இந்த ஆட்சேபங்களை தெரிவித்துள்ளதாகவும், 37 காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களை நீக்க கூறியுள்ளதாகவும் வெற்றிமாறன் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

''இதற்கு மாற்று நிவாரணம் இருக்கிறதா?'' என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியதற்கு, ''உயர் நீதிமன்றம் தான் முடிவெடுக்க முடியும்'' என சென்சார் போர்டு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து ஆட்சேபத்துக்குரிய காட்சிகள் என சென்சார் போர்டு சுட்டிக்காட்டிய காட்சிகள், வசனங்கள் சரியானவையா? என ஆய்வு செய்ய படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், இசைக் கல்லூரியில் உள்ள திரையரங்கில் மனுஷி படத்தை பார்க்க ஏற்பாடு செய்ய உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: E20 பெட்ரோல்: வாகன ஓட்டிகள் தலையில் இடியை இறக்கியதா மத்திய அரசு?

அப்போது ஆட்சேபத்துக்குரிய காட்சிகள், வசனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தீர்மானித்த சென்சார் போர்டு குழு உறுப்பினர்களும், பட தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறனும் இருக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி கடந்த 24 ஆம் தேதி மனுஷி திரைப்படத்தை நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பார்த்தார்.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ''ஆட்சேபகரமான காட்சிகளை நீக்கியும், மாற்றியமைத்தும் 2 வாரத்தில் சென்சார் போர்டுக்கு மீண்டும் வெற்றிமாறன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு விண்ணப்பித்த 2 வாரங்களில் சென்சார் போர்டு புதிதாக சான்று வழங்க வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADRAS HIGH COURTVETRIMAARANமனுஷி பட வழக்குசென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவுMANUSHI FILM CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.