தமிழ் சினிமாவின் 'மர்ம பாடலாசிரியர்' ஹைசன்பெர்க் இவர் தானா? சூசகமாக கூறிய லோகேஷ் கனகராஜ்! - WHO IS HEISENBERG

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமாகி வரும் பாடலாசிரியர் ஒருவர், ஒரு சிலரை தவிர வேறு எவரும் நேரில் பார்த்ததில்லை என்றால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான லியோ, ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்த தேவரா, ரஜினிகாந்த் நடித்த வேட்டையன் ஆகிய திரைப்படங்களில் பாடல் எழுதியவர் ஹைசன்பெர்க். ஆனால் இவருடன் திரையுலகில் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் அனிருத் மட்டுமே தொடர்பில் உள்ளனர்.

கவியரசர் கண்ணதாசன், வைரமுத்து, வாலி, நா முத்துக்குமார், யுகபாரதி ஆகியோர் தமிழ் சினிமாவில் புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் வரிசையில் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஹைசன்பெர்க் கவனம் பெற்றுள்ளார்.

யார் இந்த ஹைசன்பெர்க்?

ஹைசன்பெர்க் விக்ரம் படத்தில் once upon a time, லியோ படத்தில் i am scared, bloody sweet, ordinary person, wasted, வேட்டையன் படத்தில் hunter vantaar மற்றும் தேவரா படத்தில் all hail the tiger ஆகிய பாடல்களை எழுதியுள்ளார்.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் ஆகியோர் ஹைசன்பெர்க்குடன் தங்கள் படங்களில் பணியாற்றியுள்ளனர். அவர்களைத் தவிர, வெளி உலகத்தைச் சேர்ந்த யாருக்கும் ஹைசன்பெர்க் யார் என்று தெரியாது. தமிழ் திரையுலகிலேயே யாரும் அவரை பார்த்ததில்லை. அவர் பணியாற்றிய திரைப்பட நிகழ்வுகளில் கூட அவர் கலந்து கொள்வதில்லை.

ஹைசன்பெர்க் எழுதிய பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அவரது அடையாளத்தை மறைத்து வைத்தது அப்படங்களுக்கு ஒரு வித விளம்பரமாகவும் அமைந்துள்ளது. ஹைசன்பெர்க் குறித்து அனிருத்திடம் கேட்கப்பட்ட போது, "நான் அவருடன் தொலைபேசியில் பேசினேன். லோகேஷ் கனகராஜ் மட்டுமே அவரை நேரில் பார்த்திருக்கிறார்" என கூறியுள்ளார்.

மேலும் ஹைசன்பெர்க் என்பது ஒரு ரோபோ எனவும் சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியது. ஆனால் இது ஒரு ரோபோ அல்ல, 'லியோ' 'தேவரா' உள்ளிட்ட படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்களை எழுதியது உண்மையான நபர் என்ற லோகேஷ் கனகராஜ் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

சமீபத்தில் ஒரு தனியார் யூ டியூப் சேனலில் ’கூலி’ பட புரமோஷனில் லோகேஷ் கனகராஜிடம் யார் அந்த மர்ம பாடலாசிரியர் என தொகுப்பாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு "உண்மையில், நான் ஹைசன்பெர்க்கை முதலில் பார்த்தேன், பிறகு அனிருத்தையும் சந்திக்க வைத்தேன். அவருக்கும் அவரைத் தெரியும். ஆனால், நாங்கள் அவரது அடையாளத்தை வெளிக் கொண்டு வர அவரே விரும்பவில்லை, வெளியில் முகம் தெரியாமலேயே இருக்க வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார். அது அப்படியே இருக்கட்டும்” என்றார்.