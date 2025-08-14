ETV Bharat / entertainment

அஜித்குமாருடன் இணைய வாய்ப்புள்ளதா? லோகேஷ் கனகராஜ் கூறிய பதில்! - LOKESH KANAGARAJ

‘ஆடினே இருப்பேன்’ என்று ஒரு மீம்ஸ் பார்த்தேன், அது மாதிரி தலைவர் படத்தை பார்த்து, நானும் ஆடிக் கொண்டே இருப்பேன் என அனிருத் தெரிவித்துள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
லோகேஷ் கனகராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 5:17 PM IST

சென்னை: எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ, அப்போது அஜித்தை வைத்து படம் பண்ணுவேன் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார். இந்த செய்தி அஜித் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் இன்று (ஆக.14) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. ஆக்‌ஷன், கமெர்சியல் நிறைந்த இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் அமீர்கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், ரெபா மோனிகா ஜான் உபேந்திரா உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று காலை 9 மணிக்கு, கூலி திரைப்படத்தின் முதல்காட்சி திரையிடப்பட்டது. அதற்கு முன்பாக, ரஜினிகாந்த்தின் ரசிகர்கள் சென்னையில் உள்ள திரையரங்குகள் முன்பு மேளதாளங்களுடன், பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் ஆரவாரமாகக் கொண்டாடினர்.

அந்த வகையில் சென்னை குரோம்பேட்டையில் அமைந்துள்ள வெற்றி திரையரங்கில் ரஜினியின் கட் அவுட்டிற்கு மாலை அணிவித்து பாலபிஷேகம் செய்து படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், கூலி திரைப்படத்தை இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், அனிருத், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் ரசிகர்களுடன் இணைந்து படம் பார்ப்பதற்காக, வெற்றி திரையரங்கிற்கு வருகை தந்தனர். அவர்களை, ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் உற்சாகமாக திரையரங்கிற்குள் அழைத்து சென்றனர்.

படம் பார்த்து விட்டு வெளியே வந்த லோகேஷ் கனகராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், கூலி படம் நன்றாக உள்ளது, ரசிகர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக படம் பார்த்து வருகின்றனர். கைதட்டல்கள் தான் அதற்கான பதில் என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறிய அவர், படம் வெளியானது குறித்து இன்னொரு நாள் செய்தியாளரைச் சந்தித்து பேசுகிறேன், என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து, விஜய், கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் என முன்னணி நடிகர்களை வைத்து படம் எடுத்துவிட்டீர்கள். எப்போது அஜித்குமாரை வைத்து படம் எடுக்கப் போகிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “வாய்ப்பு கிடைத்தால், நிச்சயம் நடிகர் அஜித்குமாரை படம் இயக்குவேன்” எனக் கூறினார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அனிருத், “தலைவர் ரஜினிகாந்த் திரை உலகிற்கு வந்து 50 ஆண்டுகள் கடந்ததையொட்டி, இந்த திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. அதனைப் பார்க்கும் போது, மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ரசிகர்களும் ஆரவாரத்துடன் படத்தை பார்த்து வருகின்றனர். ‘ஆடினே இருப்பேன்’ என்று ஒரு மீம்ஸ் பார்த்தேன், அதுமாதிரி தலைவர் படத்தை பார்த்து, நானும் ஆடினே இருப்பேன்,” என உற்சாகமாகப் பதிலளித்தார்.

