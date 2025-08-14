ETV Bharat / entertainment

ரசிகர்களுடன் ’கூலி’ படம் பார்த்த லோகேஷ் கனகராஜ், ஸ்ருதிஹாசன்! - LOKESH KANAGARAJ WATCHED COOLIE

ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

ரசிகர்களுடன் ’கூலி’ படம் பார்க்க வந்த ஸ்ருதிஹாசன்
ரசிகர்களுடன் ’கூலி’ படம் பார்க்க வந்த ஸ்ருதிஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 1:12 PM IST

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், இசையமைப்பாளர் அனிருத், நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் சென்னை குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் 'கூலி' திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து பார்த்தனர்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’கூலி’. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். மேலும், அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, உபேந்திரா, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 'கூலி' திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் எல்சியு யுனிவர்ஸ் கதையாக இல்லாமல் தனிக்கதையாக உருவாக்கியுள்ளார்.

'கூலி' திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், டிக்கெட் முன்பதிவில் மட்டும் ரூ.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவில் கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் காலை 6 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் கூலி திரைப்படம் இன்று காலை 9 மணி அளவில் முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை குரோம்பேட்டையில் வெற்றி திரையரங்கில் ரஜினி பேனருக்கு மாலை அணிவித்தும், பாலபிஷேகம் செய்தும், பட்டாசு வெடித்தும் அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். மேலும், 'கூலி' இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், இசையமைப்பாளர் அனிருத், நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் ரசிகர்களுடன் படம் பார்ப்பதற்கு குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கிற்கு வருகை தந்தனர். அவர்களை ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்று திரையரங்கிற்குள் அழைத்துச் சென்றனர்.

சென்னையில் ரசிகர்களுடன் ’கூலி’ படம் பார்த்த லோகேஷ் கனகராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக, வெற்றி திரையரங்குக்கு வந்த ரசிகர்கள் தங்களது இருசக்கர வாகனம், கார்களை திரையரங்குக்கு எதிரே உள்ள ஜிஎஸ்டி சாலையோரம் நிறுத்தியதால், அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, சானிடோரியம் முதல் குரோம்பேட்டை வரை சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் வாகனங்கள் சில மணிநேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றன.

தகவலறிந்து வந்த போக்குவரத்து போலீசார், அதனை சீர் செய்தனர். மேலும், சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இருசக்கர வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியிலும் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

