ஹைதராபாத்: ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’கூலி’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், படம் குறித்து ஆன்லைனில் ரசிகர்கள் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
தமிழ் சினிமாவில் மாநகரம் முதல் லியோ வரை 5 திரைப்படங்களை இயக்கி தேசிய அளவில் பிரபலமான இயக்குநராக லோகேஷ் கனகராஜ் வலம் வருகிறார். இவர் ரஜினியை வைத்து 'கூலி' திரைப்படத்தை இயக்குகிறார் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது முதலாகவே ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது. மேலும் இதுவும் லோகேஷின் எல்சியூவா என ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி படத்தை தனிக்கதையாக உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் அனிருத் இசையில் கூலி படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் வைரலாகின.
குறிப்பாக மோனிகா பாடல்களை நெட்டிசன்கள் பலர் ரீல்ஸ் செய்து வெளியிட்டனர். இந்நிலையில், கபாலி திரைப்படத்திற்கு பிறகு உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் கூலி படத்திற்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தனர். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1000 திரைகளில் கூலி திரைப்படம் வெளியான நிலையில், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களிலும் விற்பனை தொடங்கியவுடன் டிக்கெட்கள் விற்று தீர்ந்தன.
ஒரு வழியாக கூலி திரைப்படம் இன்று வெளியான நிலையில், தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. அதே நேரத்தில், வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டில் படம் பார்த்தவர்கள் தங்களது கருத்துகளை எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
#Coolie First Half - Above Average 🤝— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 14, 2025
- Superstar Rajinikanth's Into & Nagarjuna's Intro was so stylish ❤️🔥
- Soubin's character arc was so good & his scene are so good👌
- Eventhough film has only few high Theatrical moment, screenplay was engaging 🤝
- Anirudh's music was… pic.twitter.com/0OEq9GdbLJ
'கூலி' படம் பார்த்த ஒருவர் ஆன்லைனில் வெளியிட்ட பதிவில், "கூலி திரைப்படத்தின் முதல் பாதி சுமாராக இருக்கிறது. அதைவிட இரண்டாம் பாதி நன்றாக இருக்கிறது" என பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், இரண்டாம் பாதியில் ரஜினிகாந்தின் வித்தியாசமான நடிப்பை பார்க்கலாம் என பதிவிட்டுள்ளார். அதே போல், அனிருத் பின்னணி இசை, சௌபின், உபேந்திரா ஆகியோரையும் பாராட்டியுள்ளார்.
#Coolie an average film with a decent first half and comparatively better second half with a completely different Superstar, Superb ani, big star cast and some moments here and there.— AB George (@AbGeorge_) August 14, 2025
Superstar, Ani, Soubin, mansion fight, Upendea, flash back scenes were good. Nag & Amir were…
'கூலி' திரைப்படத்தின் முதல் பாதியில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் நாகர்ஜுனா ஆகியோரின் அறிமுகக் காட்சி ஸ்டைலிஷாக இருப்பதாக மற்றொரு நெட்டிசன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், நடிகர் சௌபினின் கதாபாத்திரம் திரைக்கதையின் வேகத்திற்கு உதவுவதாகவும், அனிருத் இசை படத்திற்கு முக்கிய பங்களிப்பதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார்.
#Coolie first half - Superstar is in his element with trademark comedy and carefree action in the hostel episode in this adequately engaging action drama. Shruti Hassan is in a serious zone and shines in a couple of emotionally written sequences. Nagarjuna is stylish, Shoubin is…— Rajasekar (@sekartweets) August 14, 2025
இதையும் படிங்க: 'கூலி' திரைப்படம் பார்த்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்..! லோகேஷிடம் சொன்ன வார்த்தை
அதே போல், ஆன்லைனில் மற்றொரு ரசிகர், "விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் டிராமாவில் ரஜினியின் நகைச்சுவை காட்சிகள் நன்றாக உள்ளன. உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் ஸ்ருதிஹாசன் கவர்கிறார். மேலும் நாகர்ஜுனா நடிப்பு மற்றும் அனிருத்தின் இசை அற்புதமாக இருக்கிறது" என பதிவிட்டுள்ளார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்