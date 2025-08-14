ETV Bharat / entertainment

ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைலிஷ் 'இன்ட்ரோ'... அனல் பறக்கும் 'இன்டர்வெல்'... சமூகவலைதளத்தில் ரசிகர்கள் பதிவு! - COOLIE X REVIEWS

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த கூலி திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 10:04 AM IST

ஹைதராபாத்: ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’கூலி’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், படம் குறித்து ஆன்லைனில் ரசிகர்கள் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் மாநகரம் முதல் லியோ வரை 5 திரைப்படங்களை இயக்கி தேசிய அளவில் பிரபலமான இயக்குநராக லோகேஷ் கனகராஜ் வலம் வருகிறார். இவர் ரஜினியை வைத்து 'கூலி' திரைப்படத்தை இயக்குகிறார் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது முதலாகவே ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது. மேலும் இதுவும் லோகேஷின் எல்சியூவா என ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி படத்தை தனிக்கதையாக உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் அனிருத் இசையில் கூலி படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் வைரலாகின.

குறிப்பாக மோனிகா பாடல்களை நெட்டிசன்கள் பலர் ரீல்ஸ் செய்து வெளியிட்டனர். இந்நிலையில், கபாலி திரைப்படத்திற்கு பிறகு உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் கூலி படத்திற்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தனர். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1000 திரைகளில் கூலி திரைப்படம் வெளியான நிலையில், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களிலும் விற்பனை தொடங்கியவுடன் டிக்கெட்கள் விற்று தீர்ந்தன.

ஒரு வழியாக கூலி திரைப்படம் இன்று வெளியான நிலையில், தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. அதே நேரத்தில், வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டில் படம் பார்த்தவர்கள் தங்களது கருத்துகளை எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

'கூலி' படம் பார்த்த ஒருவர் ஆன்லைனில் வெளியிட்ட பதிவில், "கூலி திரைப்படத்தின் முதல் பாதி சுமாராக இருக்கிறது. அதைவிட இரண்டாம் பாதி நன்றாக இருக்கிறது" என பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், இரண்டாம் பாதியில் ரஜினிகாந்தின் வித்தியாசமான நடிப்பை பார்க்கலாம் என பதிவிட்டுள்ளார். அதே போல், அனிருத் பின்னணி இசை, சௌபின், உபேந்திரா ஆகியோரையும் பாராட்டியுள்ளார்.

'கூலி' திரைப்படத்தின் முதல் பாதியில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் நாகர்ஜுனா ஆகியோரின் அறிமுகக் காட்சி ஸ்டைலிஷாக இருப்பதாக மற்றொரு நெட்டிசன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், நடிகர் சௌபினின் கதாபாத்திரம் திரைக்கதையின் வேகத்திற்கு உதவுவதாகவும், அனிருத் இசை படத்திற்கு முக்கிய பங்களிப்பதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதே போல், ஆன்லைனில் மற்றொரு ரசிகர், "விறுவிறுப்பான ஆக்‌ஷன் டிராமாவில் ரஜினியின் நகைச்சுவை காட்சிகள் நன்றாக உள்ளன. உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் ஸ்ருதிஹாசன் கவர்கிறார். மேலும் நாகர்ஜுனா நடிப்பு மற்றும் அனிருத்தின் இசை அற்புதமாக இருக்கிறது" என பதிவிட்டுள்ளார்.

