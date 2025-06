ETV Bharat / entertainment

ரோலக்ஸுக்கு போட்டியாக வால்டர்... லோகேஷ் கனகராஜின் LCUவில் மிரட்டலாக இணைந்த நிவின் பாலி! - NIVIN PAULY IN BENZ MOVIE

நடிகர் நிவின் பாலி ( Think Music India YT Channel )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 5, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 11:08 AM IST 2 Min Read

சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரான லோகேஷ் கனகராஜ் கதை எழுதி தயாரிக்கும் திரைப்படம் ’பென்ஸ்’. ராகாவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் இப்படத்தை ‘ரெமோ’, ‘சுல்தான்’ ஆகியப் படங்களின் இயக்குநர் பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்குகிறார். சமீபத்தில் தான் படப்பிடிப்பு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் இப்படத்தில் மலையாள நடிகரான நிவின் பாலி நடிக்கிறார் என அறிவித்துள்ளனர். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்த 'விக்ரம்’ படத்தின் வெற்றி மூலம் லோகேஷ் கனகராஜ் 'LCU' என்றழைக்கப்படும் லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யூனிவெஸ் (Lokesh Cinematic Universe) எனும் புதிய சினிமா உலகத்தை உருவாக்கியுள்ளார். கார்த்தியின் ’கைதி’, கமல்ஹாசனின் ’விக்ரம்’ மற்றும் விஜய்யின் ’லியோ’ ஆகிய திரைப்படங்கள் இந்த 'LCU' சினிமா உலகத்திற்குள் கட்டமைக்கப்பட கதைக்களம், கதாபாத்திரங்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இதைப் பற்றிய சிறு தகவல் கூட ரசிகர்களை அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தியது. முன்னணி நட்சத்திர நடிகர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிப்பது என்பது பெரியளவில் சாத்தியமில்லாமல் இருந்த நிலையை இந்த 'LCU' சினிமா உலகம் இதனை சாத்தியப்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் ’பென்ஸ்’ திரைப்படம் LCUவில் இணைய இருப்பதாக வந்த ஒரே தகவல் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ’பென்ஸ்’ படத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டு பல மாதங்கள் கடந்தும் படப்பிடிப்பு துவங்கப்படாமல் இருந்த நிலையில் மே 12ஆம் தேதி தான் படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் சென்னையில் தொடங்கியது. இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.

