சிவகார்த்திகேயனுடன் மோதும் KPY பாலா! புதிய பட அறிமுக விழாவில் அனல் பறந்த விவாதம்!! - KPY BALA NEW FILM

என்னையெல்லாம் கதாநாயகனாக ரசிகர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா? என்கிற சந்தேகம் தனக்கே இருந்ததாக 'காந்தி கண்ணாடி' பட அறிமுக விழாவில் சின்னத்திரை பிரபலம் KPY பாலா தெரிவித்துள்ளார்.

கேபிஒய் பாலா
கேபிஒய் பாலா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் உடன் தன்னை ஒப்பிட வேண்டாம் என KPY பாலா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

சமீப காலமாகவே சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு விதமான சேவைகளை செய்து கொண்டிருப்பவர் சின்னத்திரை பிரபலம் KPY பாலா. இவர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள 'காந்தி கண்ணாடி' திரைப்படம் செப்டம்பர் 5ம் தேதி திரைக்கு வர இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த திரைப்படத்தின் அறிமுக விழா சென்னை சாலி கிராமத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 27) நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் படத்தின் கதாநாயகன் பாலா, கதாநாயகி நமிதா, படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்திருக்கக்கூடிய இயக்குநர் பாலாஜி சக்திவேல், அர்ச்சனா மற்றும் இயக்குனர் ஷெரிப் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது மேடையில் பேசிய பாலா, ''நானும், இயக்குநரும் இந்த திரைப்படம் எடுப்பதற்கு முன்பாகவே நன்றாக பழகி இருக்கிறோம். ஒரு சமயத்தில் நானே அவரிடம், நான்கு ஐந்து காட்சிகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தினை உங்களுடைய திரைப்படத்தில் எனக்கு தாருங்கள், ஹீரோவின் நண்பன் கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்றேன். ஒரு நாள் அவர் எனக்கு தொலைபேசி வாயிலாக அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அப்போது, என்னை வைத்து திரைப்படம் தயாரிப்பதற்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் விருப்பத்துடன் இருப்பதாக தெரிவித்தார். அவரை சந்தித்த பிறகு இந்த படத்திற்கான வேலைகள் வெகு சீக்கிரமாக தொடங்கியது.

பாலாஜி சக்திவேல்
பாலாஜி சக்திவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆரம்பத்தில் என்னாலேயே இதனை நம்ப முடியவில்லை. நான் கதாநாயகனாக நடித்தால், ரசிகர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா? என்கிற சந்தேகம் இருந்தது. இருப்பினும், இந்த படத்தில் கதாநாயகனை விட கதைக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இருந்ததால் படம் நிச்சயமாக வெற்றிபெறும் என நம்பினேன். படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பாலா அளித்த பதில்கள்;

கேள்வி: ''விஜய் டிவியில் இருந்து வரும் பிரபலங்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே ஜெயிக்கிறார்கள். உங்களுக்கு சிவகார்த்திகேயனை போல வர ஆசையா?''

பதில்: ''சிவகார்த்திகேயனோடு என்னை ஒப்பிடாதீர்கள். அவர் இருக்கும் உயரம் வேறு, நான் இருக்கும் இடம் வேறு. அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அவர் மிகப்பெரிய நடிகர். அவரைப் போல நான் வர வேண்டுமா என்பதை மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.''

கேள்வி: ''சென்னையில் வெள்ளம் வந்த போது நீங்கள் முதலில் உதவி செய்ததற்கு திமுக சார்பில் விமர்சனம் வந்ததே? அதை பற்றி உங்கள் கருத்து?''

பதில்: ''நான் யாருக்கும் எதிராக செயல்படவில்லை. வறுமைக்கு எதிராக செயல்படுகிறேன்.''

கேள்வி: '' சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி படத்துடன் காந்தி கண்ணாடி மோதுகிறது. துணிச்சலான முடிவு என நினைக்கிறீர்களா?''

பதில்: '' சிவகார்த்திகேயனின் படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். அவரின் படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் என் படத்துக்கு வருவார்கள் எனக்கூறியே என்னை சமாதானம் செய்தனர். சிவா அண்ணாவின் படத்துடன் என் படம் வெளியாவது முதலில் அச்சமாகவே இருந்தது. இருப்பினும் தயாரிப்பாளரும், இயக்குநரும் என்னை சம்மதிக்க வைத்தனர்.''

கேள்வி: '' ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடைபெறும் பொழுது பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆரம்பிப்பார்கள். நீங்கள் உங்களுடைய படத்திற்கான வேலைகளை விநாயகர் சதுர்த்தி அதுவுமாக ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் ஏதேனும் உள்நோக்கம் இருக்கிறதா?

பதில்: ''அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. படம் ரிலீஸ் ஆவதற்கு இன்னும் ஒரு வார காலமே உள்ளதால், அவசர அவசரமாக இந்த தேதியினை முடிவு செய்து இருக்கிறோம்.''

கேள்வி: '' காந்தி கணக்கு பற்றி தெரியும், அது என்ன காந்தியின் கண்ணாடி?''

பதில்: ''படத்தில் பாலாஜி சக்திவேல் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் காந்தி. அவர் அணிந்திருக்கக் கூடிய கண்ணாடியை மையப்படுத்தி தான் இந்த திரைப்படமானது இருக்கிறது, ஆகவே இந்த படத்திற்கு காந்தி கண்ணாடி என பெயரிட்டு இருக்கிறோம்'' என்றார்.

பாலாஜி சக்திவேல் பேசுகையில், ''எனக்கு திரையில் தோன்றி நடிப்பதை விட, இயக்குநராக இருப்பதே மிகவும் பிடிக்கும். இருப்பினும் இந்த படத்தின் கதையை இயக்குநர் சொன்னவுடன் மறுக்க முடியவில்லை. குறிப்பாக பாலா கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் என்று சொன்னவுடனே நடிப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டேன்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய நடிகர் ரவி மோகன்! தோழி கெனிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் வாழ்த்து!

