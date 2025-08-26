ETV Bharat / entertainment

சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய நடிகர் ரவி மோகன்! தோழி கெனிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் வாழ்த்து! - ACTOR RAVI MOHAN

எனது சொத்துக்கள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டது என்று கூறினார்கள். அதை நான் போய் பார்த்தேன். அப்படி எதுவும் இல்லை. இது தான் என்னுடைய சொத்து. இந்த நிகழ்வு இவ்வளவு நன்றாக நடந்ததற்கு காரணம் கெனிஷா.

நடிகர் ரவி மோகனுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்
நடிகர் ரவி மோகனுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் சிவகார்த்திகேயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கி இருக்கும் நடிகர் ரவி மோகனுக்கு தோழி கெனிஷா உள்ளிட்ட கோலிவுட் பிரபலங்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

நடிகர் ரவி மோகன், ஆர்த்தி இருவருக்கும் இடையே விவாகரத்து விவகாரம் சர்ச்சையாக சென்று கொண்டிருக்கும் வேளையில் ''ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ்'' என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றை ரவி மோகன் புதிதாக தொடங்கி இருக்கிறார். இந்த நிகழ்வில் ஜெயம் ரவியும், அவரது தோழியுமான கெனிஷா இருவரும் இணைந்து மாசாக அரங்கிற்குள் வந்தனர்.

இவர்களை தொடர்ந்து நிகழ்வில் நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், சிவராஜ்குமார், கார்த்தி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகிபாபு, ரவி மோகன் சகோதரர் மோகன் ராஜா, நடிகை ஜெனிலியா மற்றும் ரவி மோகன் நண்பர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

தற்போது ஜீனி, கராத்தே பாபு, பராசக்தி ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் ரவி மோகன் புதிதாக மூன்று திரைப்படங்கள் தயாரிக்க இருக்கிறார். மேலும் ஒரு படத்தில் அவர் கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளதாகவும் கார்த்திக் யோகி படத்தை இயக்க போவதாகவும், அனிமல் திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்த ஹர்ஷ்வர்தன் இசையமைக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மற்ற படங்களின் விவரம் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது.

இந்த விழாவில் நடிகர் ரவி மோகன் பேசியதாவது:

ஒரு மனுஷனுக்கு வேண்டும் என்ற நேரத்தில் உதவ வருவாங்களா? என்று தெரியாது. அதற்கான நேரம் வந்துள்ளது. இவ்வளவு பேர் எனக்காக இருக்காங்க என்று நினைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். எனது சொத்துக்கள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டது என்று கூறினார்கள். அதை நான் போய் பார்த்தேன். அப்படி எதுவும் இல்லை.

இது தான் என்னுடைய சொத்து. என் முன் உள்ளது தான் என்னுடைய சொத்து. இந்த நிகழ்வு இவ்வளவு நன்றாக நடந்ததற்கு காரணம் கெனிஷா. ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது கடவுள் திடீர்னு ஒரு நல்ல விஷயத்தை அனுப்புவார். அது போல் தான் கெனிஷா எனது வாழ்வில் வந்தது. இங்கே வாழ்த்த வந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறீர்கள்.

என்னை வாழ்த்த வேண்டாம் என நினைக்கிறவர்கள் இங்க தான் இருப்பேன். என்ன வேண்டுமானாலும் பேசிக் கொள்ளுங்கள். யோகி பாபு முழுமையாக என்னை நம்புவார். எவன் எப்படி நினைத்தாலும் நீ எப்படி இருக்க? என்று கேட்பவர் தான் கார்த்தி. நிஜ வாழ்க்கையில் வந்தியத்தேவன் கார்த்திக்'' என்று நடிகர் ரவி மோகன் தெரிவித்தார்.

