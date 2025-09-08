ரஜினியுடன் இணைந்து நடிப்பது உறுதி! மாஸ் அப்டேட் கொடுத்த கமல்ஹாசன்!
கமல்ஹாசன் ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்கப் போவதை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், அப்படத்தை இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
September 8, 2025
சென்னை: நாங்கள் இருவரும் மீண்டும் இணைந்து நடிக்க வேண்டும் என எப்போதோ முடிவு செய்தோம். ஆனால் இப்போது தான் நடக்கிறது என கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் இரு பெரும் நட்சத்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய உலக நாயகன் கமல்ஹாசனும், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தும் எண்பதுகளில் இணைந்து அபூர்வ ராகங்கள், 16 வயதினிலே, மூன்று முடிச்சு, தப்பு தாளங்கள், நினைத்தாலே இனிக்கும் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இவர்கள் இருவரும் நடித்த அந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பினை பெற்றிருந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து இருவரும் வெவ்வேறு பாதைகளை வகுத்துக் கொண்டு, ரஜினிகாந்த் ஆக்ஷன் படங்களிலும், கமல்ஹாசன் சிறந்த கதைகளும் கொண்ட படங்களிலும் கவனம் செலுத்தி தனக்கென தனி ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை தன்வசம் வைத்திருந்தனர்.
மீண்டும் இருவரும் இணைந்து நடிப்பார்களா? என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரஜினி, கமல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பல ஆண்டு காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த மில்லியன் டாலர் கேள்விக்கு கமல்ஹாசனே விருது வழங்கும் விழாவில் பதிலளித்துள்ளார். சைமா விருது வழங்கும் விழாவில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் கமல்ஹாசனிடம் கேட்ட கேள்வியானது, ''தரமான சம்பவம் ஒன்று இருக்கிறதாமே, அது உண்மையா? (அதாவது ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இருவரும் இணைந்து நடிப்பது உண்மையா? என்கிற கோணத்தில் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்)
அதற்கு கமல்ஹாசன் கூறியதாவது, “ஒரு தரமான சம்பவம் என்பதில் தான் ஆபத்தானது இருக்கிறது. அது தரமா? இல்லையா? என்பது குறித்து படம் பார்த்ததற்கு பிறகாக மக்கள் சொல்ல வேண்டும். படம் பிடிக்கவில்லை என்றால், ஒருவேளை திடீரென்று தரதரவென்று இழுத்து விடுவார்கள். படம் செய்துவிட்டு காட்டுகிறோம். அதன் தரத்தைப் பற்றி பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம்” என்றார்.
பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இடைமறித்து பேசிய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், ''நீங்கள் சொல்வதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது, ரஜினிகாந்தும், கமல்ஹாசனும் இணைந்து நடிப்பது உறுதி ஆகிவிட்டது” என கூறினார். அதற்கு அரங்கம் அதிர.. அரங்கம் அதிர கைதட்டலால் எழுந்தது.
தொடர்ந்து பேசிய கமலஹாசன், ”இருவரும் இணைந்து பல ஆண்டுகள் பயணித்து விட்டோம். ஒரு பிஸ்கட்டினை பகிர்ந்து இருவருக்கும் கொடுத்தனர். ஆனால் நாங்களோ, ஆளுக்கு ஒரு பிஸ்கட் வேண்டும் என நினைத்தோம். அதை வாங்கி நன்றாக சாப்பிட்டோம். இப்போது மறுபடியும் ஆளுக்கு அரை பிஸ்கட் போதும் என்கின்ற மனநிலைக்கு வந்து விட்டோம். அதிலேயே எங்களுடைய மகிழ்ச்சியானது நிறைந்துள்ளது. எங்களுக்குள் போட்டி இருப்பதாக நீங்கள் தான் நினைக்கிறீர்கள். உருவாக்கினீர்கள். யார் பெரியவர்? யார் சிறியவர்? என்று, இருந்த போதிலும் எங்களுக்கிடையே எந்த போட்டியும் இல்லை.
சினிமாத்துறையில் வாய்ப்பு கிடைத்ததே பெரிய விஷயம். அது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அப்போதே நாங்கள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டோம். அப்படித்தான் அவர் இருக்கிறார், நானும் இருக்கிறேன். நாங்கள் இருவரும் இணைகிறோம் என்பது வியாபார ரீதியாக பெரியதாகவும், ஆச்சரியமாகவும் உள்ளது. ஆனால் இது எங்களை பொறுத்தவரை எப்போதோ நடந்திருக்க வேண்டியது. இப்போதாவது நடக்கிறதே, நடக்கட்டும் என்பது போல தான் எங்களுக்கு தெரிகிறது.
நாங்கள் ஒருவர் படத்தை ஒருவர், மற்றொருவர் திரைப்படத்தை தயாரிக்க எப்போதும் விரும்பி இருக்கிறோம். ஆனால் நாங்களே எங்களை தடுத்துக் கொண்டோம். இன்றைய காலகட்டத்தில் இணைந்து நடிப்பது இருவருக்குமே மகிழ்ச்சி தான்” என கூறினார். அந்த வகையில் ’கூலி’ திரைப்படத்திற்கு பிறகாக நடிகர் கார்த்தி நடிக்க இருந்த ’கைதி 2’ பட வேலைகளை லோகேஷ் கனகராஜ் ஆரம்பித்திருந்த நிலையில் அப்படத்தின் படப்பிடிப்பானது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது கமல்ஹாசன் ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்கப் போவதை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் படத்தினை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க முடிவு செய்திருப்பதாகவும், இதனை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் மற்றும் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.