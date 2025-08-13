சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் அரை நூற்றாண்டுகளாக தன்னிகரற்ற ரசிகர்கள் கூட்டத்தை தன் வசப்படுத்தி, வைத்திருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு திரை பிரபலங்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் எம்.பியுமான நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது சமூக வலைதள பக்கம் மூலம் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது பதிவில், “அரை நூற்றாண்டு கால சினிமாவில் நிலைத்திருப்பது திறமையைக் பறைசாற்றுகிறது, எனது அன்பு நண்பர் ரஜினிகாந்த் இன்று சினிமாவில் 50 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுகிறார். நமது சூப்பர் ஸ்டாரை நான் பாசத்துடனும் பாராட்டுடனும் கொண்டாடுகிறேன். மேலும் இந்தப் பொன்விழாவிற்கு ஏற்றவாறு தற்போது வெளியாகவுள்ள கூலி திரைப்படம் உலகளாவிய வெற்றி பெற வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Marking half a century of cinematic brilliance, my dear friend @rajinikanth celebrates 50 glorious years in cinema today. I celebrate our Super Star with affection and admiration, and wish #Coolie resounding global success befitting this golden jubilee.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 13, 2025
Helmed by the powerhouse… pic.twitter.com/FrU5ytphoL
இப்படம் இளைஞர்களுக்கு பிடித்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், சினிமா துறையின் தூணான கலாநிதி மாறன் ’சன் பிக்சர்ஸ்’ ஆதரவுடன், எப்போதும் புதுமையான பாடல் மற்றும் இசையினை தரக்கூடிய அனிருத் மூலம் வளப்படுத்தப்பட்டு, எனது நீண்டகால நண்பர்கள் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, அமீர்கான், உபேந்திரா, மற்றும் சௌபன் சபீர் ஆகியோரால் உயிர் கொடுக்கப்பட்டு கூடுதலாக எனது செல்ல மகள் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நடிகர் மம்மூட்டி வாழ்த்து
Heartfelt congratulations to dear @rajinikanth on completing 50 glorious years in cinema. It was truly an honour to share the screen with you. Wishing you the very best for #Coolie. Keep inspiring and shining always. pic.twitter.com/EG8GPD4vzS— Mammootty (@mammukka) August 13, 2025
அதே போல் பிரபல மலையாள நடிகர் மம்முட்டி தனது எக்ஸ் பக்கம் மூலம் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், ”திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினிகாந்த்துக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உங்களுடன் திரையில் நடித்தது உண்மையிலேயே எனக்கு மிகப்பெரும் கௌரவமாக இருந்தது. உங்களுடைய கூலி திரைப்படத்திற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் வழக்கம் போல உத்வேகத்துடன் செயல்பட வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார். மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், மம்மூட்டி நடித்த தளபதி திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
ரஜினி ஓர் அபூர்வ ராகம்
50 ஆண்டுகள்— வைரமுத்து (@Vairamuthu) August 13, 2025
ஒரே துறையில்
உச்சத்தில் இருப்பது
அபூர்வம்
ரஜினி
நீங்கள் ஓர் அபூர்வ ராகம்
புகழும் பொருளும்
உங்கள்
உழைப்புக்குக் கிடைத்த
கூலி
தொடரட்டும்
உங்கள் தொழில்
நிலைக்கட்டும்
உங்கள் புகழ்
" இளமை இனிமேல் போகாது
முதுமை எனக்கு வாராது" என்று
முத்து படத்தில் எழுதிய
முத்திரை… pic.twitter.com/dtIfpmi3wB
கவிஞர் வைரமுத்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், ”ஒருவர் 50 ஆண்டுகள் ஒரே துறையில் உச்சத்தில் இருப்பது அபூர்வமாகும். அந்த வகையில் ரஜினி நீங்கள் ஓர் "அபூர்வ ராகம்". புகழும் பொருளும் உங்கள் உழைப்புக்குக் கிடைத்த கூலி. தொடரட்டும் உங்கள் தொழில், நிலைக்கட்டும் உங்கள் புகழ். "இளமை இனிமேல் போகாது, முதுமை எனக்கு வாராது" என்று முத்து படத்தில் எழுதிய முத்திரை வரியால் வாழ்த்துகிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வாழ்த்து
Thalaivaaa,— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) August 13, 2025
I grew up watching you, mimicked you, and walked in your footsteps -
to be in the same field as you is my greatest fortune.
Thank you for inspiring me, and congratulations on your 50 years of magnanimous legacy 🙏🙏#Coolie will be yet another diamond in your crown… pic.twitter.com/F7Ariln5cy
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், “தலைவா, உங்களை பார்த்து வளர்ந்தேன். உங்களை போன்று மிமிக்ரி செய்து, ஒரே துறையில் உங்களது வழியில் பயணிப்பது எனக்கு கிடைத்த பெருமை. என்னை ஊக்கப்படுத்தியதற்கு நன்றி. கூலி உங்களது திரைவாழ்வில் மற்றொரு மகுடமாக இருக்கும். கூலி படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துகள்” என கூறியுள்ளார்.
நடிகர் சூரி வாழ்த்து
🌟 அரங்கில் வந்தவர் ஓர் நடிகர் அல்ல…— Actor Soori (@sooriofficial) August 13, 2025
தலைவர் எனும் அழியா புராணம்!
50 ஆண்டுகள் — வெறும் எண்ணல்ல,
உழைப்பின், உறுதியின், அன்பின் அற்புத வரலாறு.
ஒவ்வொரு பாத்திரமும் திரையுலகில் ஒரு பாடம்,
உங்கள் வாழ்க்கை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தூண்டுதல்.
💫 திரையிலும், வாழ்விலும் —
நீங்கள் ஸ்டைல்,… pic.twitter.com/Kvy1bmGmlP
ரஜினிகாந்தை வாழ்த்தி நடிகர் சூரி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், அரங்கில் வந்தவர் ஓர் நடிகர் அல்ல… தலைவர் எனும் அழியா புராணம்! 50 ஆண்டுகள் வெறும் எண்ணல்ல, உழைப்பின், உறுதியின், அன்பின் அற்புதமான வரலாறு. ஒவ்வொரு பாத்திரமும் திரையுலகில் ஒரு பாடம், உங்கள் வாழ்க்கை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தூண்டுதல் திரையிலும், வாழ்விலும் நீங்கள் ஸ்டைல், ஸ்டாமினா, ஸ்பிரிட்டின் சங்கமம்.
இதையும் படிங்க: 50 ஆண்டுகளாக 'சூப்பர் ஸ்டார்'! ரஜினிகாந்த் ஆரம்ப காலத்தில் வில்லனாக கலக்கிய படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
It takes dedication,commitment & professionalism to be where you stand today. There has never been a star on Indian screen as you before & never after. You are a the chosen one. And we take immense pride in celebrating you Sir. Happy 50❤️#rajinikant50— KhushbuSundar (@khushsundar) August 13, 2025
@rajinikanth pic.twitter.com/jU1pBCNhL7
இன்னும் பல ஆண்டுகள், உங்கள் குரல், கருத்து, கரிசனம் எங்களை மயக்கி, வழி நடத்தட்டும். நாளை உலகமெங்கும் வெளியாகும் “கூலி” படம், உங்கள் வெற்றியின் மற்றொரு பொற்கிரீடமாக பிரகாசிக்கட்டும்! “ரஜினி” இந்தப் பெயர் காலத்தை வெல்லும், தலைவர் ராகமாக என்றென்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்” என கூறியுள்ளார்.
மேலும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் உள்ளிட்ட திரைத்துறையினர் பலர் ரஜினிகாந்த் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.