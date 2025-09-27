ETV Bharat / entertainment

ரஜினி - கமல் காம்போ பேக் கன்ஃபார்ம் - காத்திருக்கும் பெரிய சம்பவத்திற்கு ஹிண்ட் கொடுத்த கமல் ஹாசன்!

கமல் ஹாசனும், ரஜினிகாந்தும் இணைந்து 1980-களில் அபூர்வ ராகங்கள், 16 வயதினிலே, மூன்று முடிச்சு உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளனர்.

நடிகரும், எம்பியுமான கமல்ஹாசன்
நடிகரும், எம்பியுமான கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 10:36 AM IST

சென்னை: நானும், ரஜினியும் இணைந்து பல படங்கள் நடித்துள்ளோம், மேலும் நடிக்க உள்ளோம் என நடிகரும், எம்பியுமான கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

துபாய் செல்வதற்காக, சென்னை விமான நிலையம் வந்த மாநிலங்களவை எம்.பி.யும், நடிகருமான கமலஹாசன் அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் நடைமுறையில் உள்ள 'காலை உணவு திட்டம்' தெலங்கானாவிலும் நடைமுறைப்படுத்த உள்ளதாக கூறியுள்ளது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு, "தமிழ்நாடு அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்து உணவளிப்பதில் பெயர் பெற்ற மாநிலம். அதன் வழியில் தொடங்கப்பட்டதுதான் காலை உணவு திட்டம். இந்த திட்டம் இப்போது அல்ல கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தொடங்கப்பட்டுவிட்டது. அந்த திட்டத்தினை தற்போது பல அரசியல் தலைவர்கள் வரவேற்று வருகின்றனர்.

ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் நமது மாநிலத்தின் திட்டத்தை முன்னோடி திட்டமாக வைத்து தனது மாநிலத்தில் அதை தொடங்க வேண்டும் என நாம் நினைக்க வைத்துள்ளோம். இது ஒரு பெருமையான விஷயம். இது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்த வெற்றி” என்றார்.

நடிகரும், எம்பியுமான கமல் ஹாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து அவரிடம், புதிய படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது குறித்து கேட்டதற்கு, “ஆம், நானும் ரஜினியும் இணைந்து பல படங்கள் நடித்துள்ளோம். மேலும் படம் நடிப்போம்” என்று பதிலளித்துவிட்டு கமல் ஹாசன் புறப்பட்டு சென்றார்.

முன்னதாக, சில நாட்களுக்கு முன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், “கமலும் நானும் சேர்ந்து படம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைதான். அதற்கான கதை, கதாபாத்திரம் கிடைத்தால் இருவரும் இணைந்து நடிப்போம். ஆனால் அதற்கான கதை, கதாபாத்திரம், இயக்குநர் என யாரும் இன்னும் முடிவாகவில்லை” என தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் தற்போது அதனை கமல் ஹாசனும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகின் இருபெரும் நட்சத்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய கமல் ஹாசனும், ரஜினி காந்தும் 80-களில் இணைந்து அபூர்வ ராகங்கள், 16 வயதினிலே, மூன்று முடிச்சு, தப்பு தாளங்கள், நினைத்தாலே இனிக்கும் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த படங்களுக்கு மிகப் பெரிய வரவேற்பு இருந்தது. ஆனால், தொடர்ந்து இருவரும் வெவ்வேறு பாதைகளை வகுத்துக் கொண்டனர். ரஜினிகாந்த் ஆக்ஷன் படங்களிலும், கமல்ஹாசன் சிறந்த கதைகள் கொண்ட படங்களிலும் கவனம் செலுத்தி இருவரும் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை தன் வசம் வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் மீண்டும் இருவரும் இணைந்து நடிப்பார்களா? என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரஜினி, கமல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பல ஆண்டு காலமாக இருந்து வருகிறது.

