ETV Bharat / entertainment

’கே.ஜி.எஃப்’ யாஷை புகழ்ந்த ’அவதார்’ திரைப்பட ஆக்‌ஷன் இயக்குநர்! - HOLLYWOOD ARTIST ABOUT YASH

டாக்ஸிக் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ ( A screen grab from Toxic teaser )

Published : Mar 14, 2025, 11:02 AM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

சென்னை : 'கே.ஜி.எஃப்' (KGF) இரண்டு பாகங்கள் திரைப்படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் அறியப்படும் பான் இந்தியா நடிகராகி விட்டார் யாஷ். 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்த 'கே.ஜி.எஃப்' படத்தைத் தொடர்ந்து தற்போது 'டாக்ஸிக்: எ ஃபேரி டேல் ஃபார் க்ரோன் அப்ஸ்' (Toxic - A Fairy Tale for Grown-Ups) திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் யாஷ்.

அதில், “நண்பர் யாஷுடன் 'டாக்ஸிக்' படத்தில் பணியாற்றியது மகிழ்ச்சியான அனுபவம். இந்தியாவில் சிறப்பாக வேலை பார்த்துள்ளோம். நாங்கள் பணியாற்றியதை நினைத்து பெருமைப்படுகிறோம். நாம் உருவாக்கியதை அனைவரும் பார்க்கும் வரை என்னால் காத்திருக்க முடியவில்லை” என பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கு யாஷ் கமெண்டில் அவருடன் பணியாற்றியது குறித்து நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

அவதார் இரண்டாம் பாகமான த வே ஆஃப் வாட்டர் (Avatar: The Way of Water), 'ஜான் விக் சேப்டர் 2' (John Wick: Chapter 2), 'F9', 'ஜெமினி மேன்' (Gemini Man) போன்ற பிரபலமான ஹாலிவுட் படங்களில் சண்டை ஒருங்கிணைப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார் ஜே.ஜே.பெர்ரி. டாக்ஸிக் திரைப்படத்தில் இவர் பணியாற்றியுள்ள செய்தி முன்னமே வெளியானது. இந்நிலையில் அவருக்கான பணி படத்தில் முடிவடைந்து இருக்கலாம், அதனாலே இந்த பதிவை அவர் எழுதியுள்ளார்.

உலகத்தரத்தில் உருவாகி வரும் 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தில் யாஷுடன் கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி, நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷனுடன் இணைந்து யாஷின் மான்ஸ்டர் மைண்ட் கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனமும் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது. வெளியான டீசரில் இருந்து டாக்ஸிக் பீரியட் ஆக்‌ஷன் படமாக இருக்கலாம் என தெரிய வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ”கமல்ஹாசனைப் போல என்னால் இருக்க முடியாது”... நடிகர் ராதாரவி பேச்சு!

'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து பாலிவுட்டில் உருவாகும் 'ராமாயாணா' திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார் யாஷ். அதற்கான படப்பிடிப்புகளும் தொடங்கப்பட்டு விட்டது. இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில் யாஷ் ராவணனாகவும் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும் சாய் பல்லவி சீதையாகவும் நடிக்கின்றனர். நிதேஷ் திவாரி இத்திரைப்படத்தை இயக்குகிறார். இதை தொடர்ந்து ஹிந்தி, தெலுங்கு, தமிழ் என பல்வேறு மொழிகளில் இருந்தும் இயக்குநர்கள் யாஷிடம் கதை கூறியுள்ளனர்.