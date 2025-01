ETV Bharat / entertainment

இனி ’ஜெயம் ரவி’ வேண்டாம், ரசிகர் மன்றம் வேண்டாம்.. ஜெயம் ரவி வெளியிட்ட அறிக்கை - JAYAM RAVI CHANGES HIS NAME

தனது பெயரை மாற்றிய ஜெயம் ரவி ( Credits: ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Jan 14, 2025, 12:51 PM IST