அவதார் உலகில் புதிய வில்லன் வாரங்க்... ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தும் ’அவதார் 3’ டிரெய்லர்! - AVATAR 3 TRAILER

Published : July 29, 2025 at 3:02 PM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

ஹைதராபாத்: ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் பிரமாண்டமாக உருவாகியுள்ள ’அவதார் 3’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் அவதார் திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் வெளியானது. இப்படத்தில் சந்திரன் போன்ற நில அமைப்பை கொண்ட பண்டோராவில் யூனோப்டோனியம் என்ற கனிம வளத்தை மனிதர்கள் வெட்டி எடுக்கின்றனர்.

அப்போது பண்டோராவில் வாழ்ந்து வரும் மனித உருவகங்கள் கொண்ட இனமான நாவி, பண்டோராவின் சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றும் பொருட்டு, கனிம வளத்தை எடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். இதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதே மீதிக் கதை. அனிமேஷன் தொழில்நுட்பத்தில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்திய படமாக உலகம் முழுவதும் ’அவதார்’ மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

அவதார் முதல் பாகம் 20 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. இதனைத்தொடர்ந்து அவதார் படத்தின் இரண்டாவது பாகம் avatar: the way of water கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது.