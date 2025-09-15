ETV Bharat / entertainment

முடிவுக்கு வந்தது தயாரிப்பாளர் சங்கம் - ஃபெப்சி மோதல்!

தயாரிப்பாளர் சங்கம், ஃபெப்சி இடையே இருந்த பிரச்சினை இரு தரப்பினரையும் பாதிக்கும் என்பதால், தற்போது அதற்கு தீர்வு காணப்பட்டதாக அதன் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முரளி, ஃபெப்சி அமைப்பின் தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி ஆகியோர் கைகுலுக்கிக் கொள்ளும் காட்சி
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முரளி, ஃபெப்சி அமைப்பின் தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி ஆகியோர் கைகுலுக்கிக் கொள்ளும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 7:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கும் ஃபெப்சி அமைப்பிற்கும் இடையே பல மாதங்களாக நீடித்து வந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட்டதாக இரு தரப்பும் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தனர்.

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கும், ஃபெப்சி அமைப்பிற்கும் இடையே பல மாதங்களாக நீடித்த பிரச்சினை உயர் நீதிமன்றம் வரை சென்றது. இந்நிலையில், தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முரளி மற்றும் ஃபெப்சி அமைப்பின் தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி ஆகியோர் சென்னையில் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.

அப்போது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முரளி பேசுகையில், "தமிழ் திரைத் துறையினரின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆணையின் படி இனி வரும் காலங்களில் எந்த ஒரு தொய்வின்றி ஏற்கனவே போடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் நடந்து கொள்வோம் என்று முடிவு செய்துள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.

தயாரிப்பாளர் சங்கம், ஃபெப்சி கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது
தயாரிப்பாளர் சங்கம், ஃபெப்சி கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி பணம் முதலீடு செய்யும் எந்த ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக, இரு தரப்பினரும் இணைந்து பயணிக்கலாம் என முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் தயாரிப்பாளர் சங்கத் தலைவர் முரளி கூறினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ஃபெப்சி அமைப்பின் தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி, “சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடு தொடங்கி, கடந்த நான்கு ஐந்து மாதங்களாக பல்வேறு பிரச்சினைகளை நாங்கள் சந்தித்து வந்தோம்.

இதையும் படிங்க: வடசென்னை 2 அப்டேட் - தனுஷ் ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

இது இரு தரப்பினரையும் பாதிக்கும் என்பதால், உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆணைக்கிணங்க பழைய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலேயே இரு தரப்பும் இணைந்து பயணிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். புதிதாக எந்த ஒரு விதிமுறைகளும் இருக்கக் கூடாது என பேசி இணைந்து பயணிக்க முடிவு எடுத்துள்ளோம்.

மேலும், தமிழ் திரைத்துறையில் இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்ட போது, அதன் நலன் கருதி தாயுள்ளத்தோடு இரு தரப்பினரையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த சம்பத்தப்பட்ட அமைச்சருக்கு அறிவுறுத்திய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும், அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், அரசு அலுவலர்களுக்கும், தயாரிப்பளர்கள் சார்பிலும், ஃபெப்சி தொழிலாளர்கள் சார்பிலும், ஒட்டு மொத்த திரைத்துறை சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி” என்று தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

FEFSI PROBLEMTAMIL CINEMA ASSOCIATION ISSUESFEFSI ISSUESதமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம்PRODUCERS COUNCIL AND FEFSI ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.