'நான் என்ன செய்துவிட்டேன் என்று எனக்கு பாராட்டு விழா?' - ஆனந்தத்தில் திளைத்த இளையராஜா!

நான் எனது குழந்தைகளுக்காக நேரம் செலவிடவில்லை. அவர்களிடம் செலவழிக்க வேண்டிய நேரத்தில் சிம்பொனி இயற்றினேன் என்று இளையராஜா கூறினார்.

இளையராஜா
இளையராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2025 at 12:42 AM IST

1 Min Read
சென்னை: நான் என்ன செய்துவிட்டேன் என்று எனக்கு பாராட்டு விழா வைத்துள்ளீர்கள்? என்று தெரியவில்லை என தனது பொன்விழாவில் இளையராஜா பேசினார்.

தமிழ் மட்டுமல்லாது இந்திய திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளாக தனது இசையால் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் இதயங்களை ஆட்கொண்டு வருகிறார் இசைஞானி இளையராஜா. இந்த நிலையில், லண்டனில் சிம்பொனியை அரங்கேற்றி சாதனை படைத்தார். இதனை போற்றும் விதமாக சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் "சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா ஆண்டு பாராட்டு விழா" நிகழ்ச்சி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் எம்பி, திமுக அமைச்சர்கள் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

குறிப்பாக, இவ்விழாவில் இளையராஜா இசை அமைத்த பாடல்கள் பாடப்பட்டன. மேலும் அவரது சிம்பொனியும் இசைக்கப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து விழா மேடையில் பேசிய இளையராஜா,'' இசை உலக சரித்திரத்தில் இசையமைப்பாளருக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியது இல்லை. இப்போது தான் முதல் முறையாக நடந்துள்ளது. லண்டனில் சிம்பொனி வாசிக்க போகிறேன் என கூறியதும் வீட்டிற்கு வந்து முதலமைச்சர் வாழ்த்தினார். திரும்ப வரும்போது அரசு மரியாதை கொடுத்து வரவேற்றேனர்.'' என கூறி மகிழ்ந்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய இளையராஜா, '' முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி தான் 'இசைஞானி' என பட்டம் கொடுத்தார். பின்னாளில் அதுவே என் பெயர் என ஆகிவிட்டது. என்னால் பேச முடியவில்லை. நான் எனது குழந்தைகளுக்காக நேரம் செலவிடவில்லை. அவர்களிடம் செலவழிக்க வேண்டிய நேரத்தில் சிம்பொனி இயற்றினேன். எனது பிள்ளைகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நான் இயற்றிய சிம்பொனியில் இந்தியன், தமிழன் என்ற சாயல் வரக்கூடாது என கட்டுப்பாடு வைத்துகொண்டேன். நான் என்ன செய்துவிட்டேன் என்று எனக்கு பாராட்டு விழா வைத்துள்ளீர்கள்? என்று தெரியவில்லை. நான் பேச நினைத்ததையே மறந்துவிட்டேன்.

இதையும் படிங்க: சங்க தமிழுக்கு இசை அமைக்க வேண்டும்! இளையராஜாவிடம் கோரிக்கை வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

சிம்பொனி இசையை ரெக்கார்டு செய்து கேட்டால் நன்றாக இருக்காது. அதனை நேரில் பார்த்தால்தான் முழுதாக உணர முடியும். இது போன்ற உயர்ந்த விஷயங்களை நாம் காண வேண்டும். மக்களுக்காக பெரிய மைதானத்தில் சிம்பொனி நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை. அதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எனக்கு உதவி செய்வார் என நம்புகிறேன்.'' என்றார்.

