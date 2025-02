ETV Bharat / entertainment

அகாடமி மியூசியத்தில் திரையிடப்படும் ஒரே தமிழ்ப்படம் ’இருவர்’... இந்திய திரைப்படங்களுக்கென அங்கீகாரம் - IRUVAR MOVIE AT ACADEMY MUSEUM

By ETV Bharat Entertainment Team

சென்னை: லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள அகாடமி மியூசியம் ஆஃப் மோஷன் பிக்சர்ஸ் (Academy Museum of Motion Pictures) எனும் அமைப்பில் இந்திய திரைப்படங்கள் திரையிரப்பட உள்ளன. ஆஸ்கர் விருதகளை வழங்கக்கூடிய Academy of Motion Picture Arts and Sciences அமைப்பின் நிர்வாகிகளே அகாடமி மியூசியம் அமைப்பையும் நிர்வகித்து வருகின்றனர். அதன் துணை அமைப்பாகவே பார்க்கப்பட்டு வருகிறது அகாடமி மியூசியம்.

இந்த அமைப்பின் மூலம் பல்வேறு வகையான திரைப்படங்களையும் திரையிட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து திரையிடல் தொடர் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் வேளையில், ‘Emotion in color: A Kaleidoscope of Indian Cinema’ என்ற திரையிடல் தொடர் நிகழ்ச்சி மூலம் 12 இந்தியப் படங்களைத் திரையிடுகின்றனர் அகாடமி மியூசியம் அமைப்பினர்.

ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான திரைப்படங்களை வெவ்வேறு மொழிகளில் தயாரிக்கக்கூடிய இடமாக இந்திய திரைப்படத் துறை இருக்கிறது. இதுகுறித்த அறிமுகத்தை மேற்கத்திய பார்வையாளர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த தொடர் திரையிடல் நடைபெறுகிறது. மேலும் இந்திய சினிமாவில் வண்ணங்களின் முக்கியத்துவத்தையும் கலச்சார தாக்கத்தையும் முதன்மைப்படுத்தும் திரைபடங்களை திரையிட இருக்கிறோம் என அகாடமி மியூசியம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கூறியுள்ளது.

இந்த திரையிடல் தொடர் நிகழ்ச்சி அமெரிக்க நேரப்படி மார்ச் 7ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ், மலையாளம், ஹிந்தி பல்வேறு இந்திய மொழி திரைப்படங்களும் இந்தத் திரையிடல் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. இது போன்ற இந்திய திரைப்படங்களை இதற்கு முன்பு அகாடமி அருங்காட்சியகம் திரையிட்டுள்ளது தான். ஆனால் 12 இந்தியப் படங்கள் திரையிடப்படுவது இந்திய சினிமா வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை.

இதில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே தமிழ் படம் 1997ஆம் ஆண்டு மணிரத்னத்தின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த ’இருவர்’. மோகன்லால், பிரகாஷ் ராஜ், தபு, ஐஸ்வர்யா ராய், நாசர் ஆகியோர் நடித்திருந்த இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்திருப்பார். ’இருவர்’ வெளியாகி 28 ஆண்டுகள் ஆன போதிலும் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான படங்களில் ஒன்றாக இன்றளவும் பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக அரசியல் களத்தின் முக்கியமான நிகழ்வுகளை கவித்துவமான காட்சியமைப்புகளில் கடத்தியிருப்பார் மணிரத்னம். 1:1 என்ற காட்சி சட்டகம், கறுப்பு, வெள்ளை என வண்ணங்கள் என இன்றளவும் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் முக்கியமான படம் ’இருவர்’. இது மட்டுமல்லாமல் மலையாளத்தில் ’கும்மாட்டி’, ஹிந்தியில் ’தேவதாஸ்’ என 12 திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன.

திரையிடப்படும் இந்திய திரைப்படங்களின் பட்டியல் (அமெரிக்க நேரத்தின் அடிப்படையில்)

மார்ச் 7 - ’மதர் இந்தியா’ (இந்தி, 1957)

மார்ச் 9 - ’மந்தன்’ (இந்தி, 1976)