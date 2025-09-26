ETV Bharat / entertainment

இளையராஜா தொடர்ந்த வழக்கு - சோனி நிறுவனத்துக்கு அதிரடி உத்தரவு!

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு போட்ட ஒப்பந்தத்தை மீறி 536 பாடல்களை சோனி நிறுவனம் பயன்படுத்தியுள்ளது. சோனி நிறுவனம் பாடல்களை எக்கோ மற்றும் ஓரியண்டல் நிறுவனத்துக்கு மாற்றியது ஒப்பந்தத்தை மீறியதாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 5:39 PM IST

சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பாடல்களை வணிகரீதியில் பயன்படுத்தி ஈட்டிய வருமான விவரங்களை அக்டோபர் 22 ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய சோனி, எக்கோ மற்றும் ஓரியண்டல் நிறுவனங்களுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சோனி நிறுவனம் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுடன் செய்த ஒப்பந்தத்தை மீறி எக்கோ மற்றும் ஓரியண்டல் நிறுவனங்களுக்கு பாடல்களை வழங்க மறைமுக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இது பதிப்புரிமை சட்டத்திற்கு எதிரானது என்பதால் தனது பாடல்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என இளையராஜா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, இளையராஜா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், பதிப்புரிமை சட்டம் 17-ன் படி திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களின் உரிமை இசையமைப்பாளருக்கே உள்ளது. தனி திறமையால் உருவான இசை, சிலரால் சுரண்டப்படும் போது அதற்கு நிவாரணம் பெற இளையராஜாவுக்கு முழு உரிமை உண்டு. மேலும், ராயல்டி (விற்பனை செய்வதற்கான பங்கு) கேட்கவும், பாடலை முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பயன்படுத்தினால் இழப்பீடு கேட்கவும் உரிமை உள்ளது.

சோனி நிறுவனம் தரப்பில், தயாரிப்பாளருக்கு தான் முழு உரிமை உள்ளது. பதிப்புரிமை சட்டம் 17-C படி திரைப்படத்துக்கான இசை, பாடல், நடிகர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் என ஊதியத்தின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் செய்வதால் முதல் உரிமையாளராக தயாரிப்பாளர் மட்டுமே கருதப்படுவார். தனது வேலைக்காக ஊதியம் பெற்ற ஒருவர் தனியாக உரிமை கோர முடியாது.

இசையமைப்பாளரின் ஒப்பந்தப்படி இசை அமைத்ததும் அதை தயாரிப்பாளரிடம் வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்தம் செய்யாத இளையராஜாவால் பாடலுக்கு இசை அமைத்திருக்க முடியாது. சம்பளம் வாங்கியதும் அந்த உரிமை முடிந்து விட்டது. அதனால் எக்கோ நிறுவனம் 180 திரைப்படங்களுக்கான பாடல்களை தயாரிப்பாளரிடம் இருந்து வாங்கியுள்ளது. அதனை வணிகரீதியாக பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், குறிப்பிட்ட திரைப்படத்திற்கு தான் பாடல்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது. வணிகரீதியில் வழங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவதில்லை. பாடல்கள் மீதான உரிமை தயாரிப்பாளருக்கா அல்லது இசையமைப்பாளருக்கா என உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் இந்த வழக்கில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்றார்.

மேலும், வணிகரீதியில் இளையராஜாவின் பாடல்கள் மூலம் கிடைத்த வருமான கணக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய சோனி, எக்கோ, ஒரியண்டல் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

