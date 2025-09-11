ETV Bharat / entertainment

'விசாரணை' மட்டுமல்ல விருதுகளை குவித்த படங்களுக்கு சம்பளமே வாங்காத ஜிவி பிரகாஷ்!

'பிளாக் மெயில்' திரைப்படத்தின் கதையை தேர்வு செய்தது குறித்து நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஜிவி பிரகாஷ் பகிர்ந்தார்.

ஜிவி பிரகாஷ் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
ஜிவி பிரகாஷ் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 8:44 PM IST

சென்னை: இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் 'விசாரணை' திரைப்படத்திற்கு சம்பளம் வாங்காமல் இசை அமைத்தேன் என்று ஜிவி பிரகாஷ் தெரிவித்தார். மேலும், அவரது நடிப்பில் விரைவில் வெளிவர இருக்கும் 'பிளாக் மெயில்' திரைப்படம் குறித்த சுவாரஸ்யங்களையும் அவர் பகிர்ந்துகொண்டார்.

மு.மாறன் இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ், தேஜு அஸ்வினி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பிளாக் மெயில்' திரைப்படம் செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இந்த திரைப்படம் குறித்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது. அதில், படத்தின் கதாநாயகன் ஜிவி பிரகாஷ் கதாநாயகி தேஜு அஸ்வினி, விநியோகஸ்தர் தனஞ்செயன், இயக்குநர் மு.மாறன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

'பிளாக் மெயில்' திரைப்படம் குறித்து பேசிய நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ், "கதையின் இயக்குநர் தனக்கு கதை கூறாமல், கதை குறித்த புத்தகத்தினை கொடுத்தார்; அதனை படித்த உடனே தனக்கு பிடித்துவிட்டது," என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "படத்தில் என்னுடன் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் நன்றி. குறிப்பாக, இசையமைப்பாளர் இமானின் பாடல்களும், சாம் சிஎஸ் உடைய பின்னணியும் படத்திற்கு மேலும் வலு சேர்த்திருக்கிறது.

'அநீதி' திரைப்படத்தை பொருத்தவரை, என்னை அறிமுகப்படுத்திய இயக்குநர் வசந்த பாலனுக்காக சம்பளம் வாங்காமல் வேலை செய்திருக்கிறேன். குழந்தைகள் தொடர்பான படத்திற்கும் நான் சம்பளம் வாங்குவதில்லை. அதற்கு உதாரணமாக 'சைவம்', 'காக்கா முட்டை' போன்ற திரைப்படங்கள் உள்ளன. இதேபோல் 'விசாரணை' திரைப்படத்திற்கும் நான் சம்பளம் வாங்கவில்லை.

இந்த படங்களுக்கு நான் சம்பளம் வாங்காமல் இசையமைக்க காரணம் சூழ்நிலை மட்டுமே, வேறு எதுவும் காரணம் இல்லை. அதே நேரம் தமிழ் சினிமா இசையமைப்பாளர்கள் பொறுத்தவரை எம்.எஸ். விஸ்வநாதன், இளையராஜா, ஏஆர் ரகுமான் ஆகியோர் தான் முழு வரையறை. அவர்கள் தான் எனக்கு முன்னுதாரணம். அந்த வகையில் 'இசைஞானி' இளையராஜாவிற்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப் போவது சிறப்புடையது. அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.'' என்றார்.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கிய விசாரணை திரைப்படம் தேசிய விருதுகளை பெற்று சர்வதேச அளவில் பேசப்பட்டது. மேலும், ஆஸ்கர் விருதுக்கும் இத்திரைப்படம் இந்திய அரசால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதேபோல 2014 இல் வெளிவந்த 'காக்கா முட்டை' திரைப்படமும் தேசிய விருதுகளை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

