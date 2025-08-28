ETV Bharat / entertainment

மீண்டும் இணையும் 96 ராம் - ஜானு காம்போ... ரசிகர்கள் உற்சாகம்! - 96 RAM JANU ACT NEW MOVIE

மற்றவர்கள் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்வதை தாண்டி, அதை கேட்கக் கூட இந்த தலைமுறையினர் தயாராக இருப்பதில்லை என இயக்குநர் ராஜ்குமார் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: ராஜ்குமார் ரங்கசாமி இயக்கத்தில் உருவாக உள்ள திரைப்படத்தில், 96 படத்தில் இளம் ராம் - ஜானுவாக நடித்து, ரசிகர்களைக் கவர்ந்த ஆதித்யா பாஸ்கர், கௌரி கிஷன் இருவரும் மீண்டும் இணைந்துள்ளனர்.

மேலும், இப்படத்தில் இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இவர்களுடன் கிங்ஸ்லி, டி.எஸ்.ஆர், ஒளிப்பதிவாளர் ராஜூமேனன் மகள் சரஸ்வதி மேனன், இயக்குநர் சாய் ரமணி ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.

இதன் படப்பிடிப்பு சென்னை, புதுச்சேரி, பொள்ளாச்சி, நாமக்கல் மற்றும் கோவா போன்ற இடங்களில் நடந்திருக்கிறது. இந்நிலையில், படப்பிடிப்பு இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதால், இந்த ஆண்டு திரைக்கு வரவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து பேசிய இயக்குநர் ராஜ்குமார் ரங்கசாமி, “இந்த உலகில் காதலும், அன்பும் அதன் இயல்பு தன்மை மாறாமல் இருப்பதை ஒப்புக் கொள்ளும் அதே வேளையில், காதலின் வடிவம் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறிக் கொண்டே இருப்பதை நாம் மறுக்க இயலாது. குறிப்பாக, 90s கிட்ஸ், 2K கிட்ஸ் வரிசையில் தற்போதைய ஜெனரேஷன் ஆல்ஃபா என்று அழைக்கிறார்கள்.

அடுத்த தலைமுறையின் மீட்சி

இவர்கள் 21-ம் நூற்றாண்டில் பிறந்த முதல் தலைமுறை. அது மட்டுமின்றி கோவிட்-19 மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் அதிகரித்து வரும் ஆதிக்கத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட குழந்தைப் பருவத்தை அனுபவித்தவர்கள். மேலும், எல்லா தருணங்களிலும் கொண்டாட்ட மனநிலையில் (Celebrating Mindset) இருக்கக் கூடிய ஜென் தலைமுறையினர், மிகவும் அட்வான்ஸாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சகிப்புத்தன்மை, வெறுப்புணர்வு மேலோங்கி இருக்கும் இந்த சூழலில் உறவுகள் என்பதை வேர்களில் இருந்து கற்றுக் கொள்ளாமல், அதை விட்டு விலகிய நிலையில் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மற்றவர்கள் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்வதை தாண்டி, அதை கேட்கக் கூட இங்கு யாரும் தயாராக இருப்பதில்லை. ஆனால், அடிப்படையான ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. எந்த தலைமுறையாயிருப்பினும் அதன் வேர் என்பது முக்கியம். வேர்களை விட்டு விலகாத ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும். அதுவே அடுத்த தலைமுறையினரின் மீட்சியாக இருக்கும்.

படத்தின் கதை?

சிந்தனைகளிலும், தொழில்நுட்பத்திலும் மிகவும் அட்வான்ஸாக வாழ்ந்து வரும் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் காலம் காலமாக இருந்து வரும் மனிதர்களின் இயல்பான சில நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொள்ளாமல், கற்றுக் கொடுக்கப்படாமல் இருப்பதை மனதில் கொண்டு அதை கருவாக வைத்து இப்படம் உருவாகி இருக்கிறது. அலட்டிக் கொள்ளாத, உறவுகள் இன்றி வாழும் ஒருவன். குடும்பம், பெற்றோர் என்று சார்ந்திருக்கும் ஒரு இளம் பெண் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே மலரும் உறவு எப்படி செல்கிறது என்பதே இப்படத்தின் கதை” என்றார்.

பொறியாளன், சட்டம் என் கையில் போன்ற படத்திற்கு இசையமைத்த ஜோன்ஸ் ரூபர்ட் இசை அமைக்கிறார். எல்.ராமச்சந்திரன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். குட் நைட், லவ்வர், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி போன்ற வெற்றிப் படங்களை எடிட் செய்த பரத் இப்படத்துக்கு எடிட்டிங் செய்கிறார். ஆர்ஜின் ஸ்டுடியோஸ் (Origin Studios) சார்பில், கண்ணதாசன் தயாரிக்கும் இப்படத்துக்கு தற்போது வரை பெயர் சூட்டப்படவில்லை. ஆகையால், Production NO-1 என தற்காலிகமாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து பட தயாரிப்பாளர் கண்ணதாசன் கூறுகையில், இயக்குநராக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வந்தேன். இந்நிலையில் எனது நண்பர் ராஜ்குமார் ரங்கசாமி, இக்கதையை என்னிடம் கூறினார். இந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப சரியான கதையாகவும், சொல்ல வேண்டிய கதையாகவும் இருந்ததால், அதனை தயாரிக்க முடிவு செய்தேன். இப்படத்தை அடுத்து தொடர்ந்து படங்கள் தயாரிக்க எங்களது நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.

