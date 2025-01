ETV Bharat / entertainment

சூது கவ்வும் 2 முதல் பாதாள் லோக் புது சீசன் வரை.. இந்த வார இறுதியில் ஓடிடியில் என்னென்ன பார்க்கலாம்.. - THIS WEEK OTT RELEASE

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் ( Credits: Aha Tamil, prime video IN, Thirukumaran Entertainment X Accounts )

By ETV Bharat Entertainment Team

சென்னை: ’கேம் சேஞ்சர்’, ’வணங்கான்’, ’காதலிக்க நேரமில்லை’, ’மதகஜராஜா’ என பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான படங்களே இந்த வார இறுதியிலும் திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன. தமிழில் இந்த வாரம் புதிய படங்கள் எதுவும் வெளிவரவில்லை. அந்த குறையைப் போக்கும் விதமாக பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு ஓடிடி தளங்களில் படங்கள், வெப் சீரியஸ்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

சூது கவ்வும் 2

நலன் குமாரசாமி இயக்​கத்​தில் விஜய் சேதுபதி, அசோக் செல்வன் உட்பட பலர் நடித்து 2013ஆம் ஆண்டு வெளியான, ‘சூது கவ்வும்’ படத்​தின் அடுத்த பாகம் ‘சூது கவ்வும் 2’ என்ற பெயரில் உருவானது. மிர்ச்சி சிவா, வாகை சந்திரசேகர், கருணாகரன், ரமேஷ் திலக் என பலர் இதில் நடித்துள்ளனர். எஸ்.ஜே.அர்​ஜுன் இயக்கி​யுள்​ளார். இப்படம் டிசம்பர் 13 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. முதல் பாகம் அளவிற்கு இல்லை எனவும் பரவாயில்லை எனவும் விமர்சனங்களை பெற்ற ‘சூது கவ்வும் 2’ ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ளது.

ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் இன் மெட்ராஸ் (Once Upon a Time in Madras)

பரத், சுஹைல், அபிராமி, அஞ்சலி நாயர், பவித்ரா லட்சுமி உட்பட பலர் நடித்துள்ள படம், 'ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் இன் மெட்ராஸ்'. பிரசாத் முருகன் இயக்கியுள்ளார். ஜோஸ் ப்ராங்க்ளின் இசை அமைத்துள்ளார். சென்னையில் நடக்கும் வெவ்வேறு கதைகளை ஒரு புள்ளியில் இணைக்கக்கூடிய ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில்லர் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இத்திரைப்படம். கடந்த டிசம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் வந்த இத்திரைப்படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் இன்று ஜனவரி 17ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ளது.

ஃபேமிலி படம் (Family Padam)

’டைனோசர்’ படம் மூலம் மக்களுக்கு பரீட்சயமான உதய் கார்த்திக், விவேக் பிரசன்னா, பார்த்திபன், ஸ்ரீஜா ரவி, சந்தோஷ், மோகனசுந்தரம் ஆகியோர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஃபேமிலி படம்’. செல்வகுமார் திருமாறன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். சினிமாவும் குடும்பமும் சம்பந்தப்பட்ட கலகலப்பான திரைப்படமாக ஃபேமிலி படம் வெளிவந்துள்ளது. கடந்த டிசம்பரில் திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் ஜனவரி 15ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ளது.