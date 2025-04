ETV Bharat / entertainment

’பெருசு’, ’எமகாதகி’, ’சாவா’, ‘ஜென்டில்வுமன்’ என இந்த வார ஓடிடியில் குவியும் படைப்புகள்! - THIS WEEK OTT RELEASE

இத்திரைப்படத்தில் ரியோவுக்கு ஜோடியாக கோபிகா ரமேஷ் நடித்திருந்தார். மேலும் அருணாச்சலம், பிக்பாஸ் சுரேஷ் என பலரும் நடித்திருந்தனர். கடந்த மார்ச் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம் இன்று (ஏப்ரல்.11) ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மற்றும் சிம்ப்ளிசௌத் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

கிங்ஸ்டன் அறிமுக இயக்குநர் கமல் பிரகாஷ் இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் குமார், திவ்யா பாரதி, அழகம் பெருமாள், இளங்கோ குமரவேல், ஆண்டனி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம். இத்திரைப்படத்திற்கு கோகுல் பினாய் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். ‘பேரலல் யுனிவர்ஸ் பிக்சர்ஸ்’ சார்பாக ஜி.வி பிரகாஷே இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடிக்கு அருகே உள்ள தமிழக கடற்கரை கிராமம் சபிக்கப்பட்ட இடமாக இருக்கிறது. அங்கு மர்மமும் அமானுஷ்யமும் மக்களை ஆட்டுவிக்கிறது. இந்த சாபத்தையும் அமானுஷ்யத்தையும் எதிர்கொள்ள ஜிவி பிரகாஷும் அவரது குழுவினரும் சபிக்கப்பட்ட கடலுக்குள் செல்கின்றனர். அங்குள்ள அமானுஷ்யங்களை எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதே படத்தின் கதை.

கடந்த மார்ச் 7ஆம் தேதி வெளியான இத்திரைப்படம் தற்போது ZEE Tamil தொலைக்காட்சி சேனலிலும்க் ZEE5 ஓடிடி தளத்திலும் ஒரே நேரத்தில் வெளியாக இருக்கிறது. ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி இந்த வெளியீடு உள்ளது.

கோர்ட்: தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான நானி தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் இது. பிரியதர்ஷி மமுதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பதின்பருவ ஜோடிகளை பிரிப்பதற்காக பெண்ணின் அப்பா சட்டத்தை எப்படி குறுக்கு வழியில் பயன்படுத்துகிறார் என்பதையும் அதனை சட்டத்தின் துணை கொண்டே உடைத்தெறிவது பற்றியும் தான் திரைப்படம்.

அறிமுக இயக்குநர் ராம் ஜெகதீஷ் இயக்கியிருக்கிறார். திரையரங்குகளில் வெளியான போது மிகப்பெரும் வரவேற்பை பெற்ற இத்திரைப்படம் தற்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இன்று (ஏப்ரல்.11) வெளியாகியுள்ளது.

PravinKoodu Shappu: இயக்குநர் ஸ்ரீராஜ் ஸ்ரீனிவாசன் இயக்கத்தில் பாசில் ஜோசப், சௌபின் சாஹிர், செம்பன் வினோத் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள திரைப்படம் பிரவீன்கூடு ஷாப்பு (Pravinkoodu Shappu). எப்போதும் கூட்டமாக இருக்கும் ஒரு கள்ளுக்கடையில் நடந்த மரணம் ஒன்றை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரியின் விசாரணையே இப்படத்தின் கதைக்களம். இப்படம் இன்று (ஏப்ரல்.11) தேதி சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

Painkili: கடந்த ஆண்டு வெளியான ஆவேஷம் படத்தின் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் கதை, திரைக்கதை எழுத அப்படத்தில் அம்பான் கதாபாத்திரத்தில் வந்த சஜின் கோபு முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் பைங்கிளி (Painkili).

வீட்டில் பார்த்த திருமணத்தை தவிர்க்க நினைக்கும் அனஸ்வர ராஜனும் ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு நடிக்கும் சஜின் கோபுவும் இணைந்து ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிறார்கள். இப்படம் சிம்ப்ளிசௌத் ஓடிடி தளத்தில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

சாவா: மராத்திய மன்னரான சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜின் வாரிசான சாம்பாஜி மகாராஜின் வாழ்க்கைக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட திரைப்படம் சாவா (Chaava). சாம்பாஜி மகாராஜாவிற்கும் ஔரங்கசீப்பிற்கும் இடையில் நடைபெற்ற கடுமையான போரை முக்கியமாக இந்த படம் சித்தரிக்கிறது.

லக்ஷ்மன் உடேகர் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் விக்கி கௌஷல், ராஷ்மிகா மற்றும் அக்ஷய் கன்னா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் இன்று நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

The Last of Us Season 2: பெட்ரோ பாஸ்கல், பெல்லா ராம்சே என ஹாலிவுட்டின் பிரபலமான நடிகர்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள வெப் சீரிஸ் ’த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்’. பூஞ்சை தொற்றுகளால் பாதிக்கப்படும் மனித குலம் முழுவதும் சோம்பிகளாக (Zombies) மாறுகின்றனர். எஞ்சியவர்கள் உயிரை பாதுகாத்துகொள்ள பல்வேறு முயற்சிகளை எடுக்கிறது.

இத்தகைய நெருக்கடியான உலகத்தில் மாற்று மருந்திற்கான பயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர் ஒரு குழுவினர். அதை அடைந்த பின் என்ன நடந்தது என இந்த வெப் சீரிஸின் முதல் சீசன் முடிவடைகிறது. அதன் பின் நடக்கும் சம்பவங்களை வைத்து இரண்டாவது சீசனை உருவாக்கியுள்ளனர்.

ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதியில் இருந்து ஒவ்வொரு எபிசோடாக வெளியாகவுள்ளது. தற்போது இந்த வெப் சீரிஸை தமிழ், மலையாளம் என இந்திய மொழிகளிலும் நாம் பார்க்கலாம்.