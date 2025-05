ETV Bharat / entertainment

Published : May 24, 2025

சென்னை: இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் விஜய் சேதுபதியின் நடிப்பில் ‘ஏஸ்’ திரைப்படம் மட்டுமே தமிழில் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் ஓடிடி தளத்தில் இந்த வாரம் மிர்ச்சி சிவாவின் ’சுமோ’, ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ’ஹார்ட்பீட்’ வெப் சீரிஸின் இரண்டாவது சீசன் உட்பட பல்வேறு திரைப்படங்கள், வெப் சீரிஸ் ஆகியவை வெளியாகியுள்ளன. அவை என்ன்னென்ன என்பதை இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். வல்லமை: கருப்பையா முருகன் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரேம்ஜி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ’வல்லமை’. பிரேம்ஜியுடன் திவ்யதர்ஷினி, தீபா சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் காது கேளாதவராக நடித்திருந்தார். தந்தைக்கும் – மகளுக்கும் இடையிலான உறவை மையமாக வைத்து உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் இது. கடந்த ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம் மே 23ஆம் தேதி ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. சுமோ: எஸ்.பி.ஹோசிமின் இயக்கத்தில் மிர்ச்சி சிவா நடித்துள்ள திரைப்படம் சுமோ. இந்த படத்தில், சிவாவுடன் பிரியா ஆனந்த், லிசி ஆண்டனி, சதீஷ், விடிவி கணேஷ், யோகி பாபு, எம்.எஸ்.பாஸ்கர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜப்பான் நாட்டின் கலையான சுமோ சண்டைக்கலை தொடர்பான கதையை முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவையாக கூறியிருக்கும் படமாக ‘சுமோ’ உருவாகியுள்ளது. ஜப்பானுக்கே சென்று பிரதான காட்சிகளை படம்பிடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் ஜப்பானைச் சேர்ந்த சுமோ சண்டை கலைஞர் யோஷினோரி தாஷிரோவும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

