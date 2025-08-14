ETV Bharat / entertainment

திரையரங்கில் DJ வைத்து ’கூலி’யை கொண்டாடிய ரஜினி ரசிகர்கள்! - COOLIE MOVIE RELEASE CELEBRATION

கூலி திரைப்படம் வெற்றியடைய வேண்டி திருச்சியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட ரஜினி ரசிகைகள் முனீஸ்வரன் கோயிலில் வழிபாடு செய்து, பூத்தட்டுக்களை ஏந்தி மேள தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக திரையரங்கிற்கு சென்று படம் பார்த்தனர்.

திருச்சி: நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டு திரைத்துறை பயணத்தையும், கூலி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டையும் திரையரங்கில் டிஜே வைத்து ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாடினர்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’கூலி’. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். மேலும், அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, உபேந்திரா, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 'கூலி' திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் எல்சியு யுனிவர்ஸ் கதையாக இல்லாமல் தனிக்கதையாக உருவாக்கியுள்ளார்.

'கூலி' திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், டிக்கெட் முன்பதிவில் மட்டும் ரூ.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவில் கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் காலை 6 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் கூலி திரைப்படம் இன்று காலை 9 மணி அளவில் முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டுள்ளது.

திரையரங்கில் DJ வைத்து ’கூலி’ படத்தை கொண்டாடிய ரஜினி ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், திருச்சியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட ரஜினி ரசிகைகள் கூலி திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி, திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள முனீஸ்வரன் கோயிலில் வழிபாடு செய்து, பூத்தட்டுக்களை ஏந்தி மேள தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக சென்று சோனா மீனா திரையரங்கின் முன் வைக்கப்பட்ட பிளக்ஸ் பேனர்களுக்கு மலர் தூவி ஆரவாரம் செய்தனர்.

அதே போல, எல்.ஏ திரையரங்கின் முன் ரஜினி ரசிகர்கள் டிஜே அமைத்து ஆடி, பாடி பட்டாசுகள் வெடித்து கோலாகலம் செய்தனர். அப்போது, பேசிய ரஜினி ரசிகர்கள், “கூலி திரைப்படம் நிச்சயம் வெற்றி அடையும். சூப்பர் ஸ்டாரின் 50 ஆண்டு கால சினிமா பயணத்தின் கொண்டாட்டம் இது. மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு வந்துள்ளோம். எங்கள் எதிர்பார்ப்புடன் ’முதல் நாள் முதல் காட்சிக்கு’ வந்துள்ளதுள்ளோம். கூலி திரைப்படத்துக்கு தமிழக அரசு ஏ சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. இந்த ஏ-வை நாங்கள் அன்பு என எடுத்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.

